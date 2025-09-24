Segundo aviso: Premier Tech amenaza con salir del equipo Israel

Ya van dos en solo 24 horas. Si ayer era la marca de bicicletas Factor, hoy el equipo Israel ha recibido un nuevo aviso. Y este es, si cabe, aún más serio. La empresa Premier Tech, que da el segundo nombre comercial al equipo, ha pedido también un cambio en la estructura. Uno que, entre otras cosas, excluya el nombre del país de la misma.

Así pues, la empresa canadiense afirma que la situación actual del equipo respecto al nombre "ya no es sostenible", y emplazan a un cambio drástico. Hay que recordar que Premier Tech lleva ya ocho años ligando su nombre al del equipo Israel. Las protestas propalestina de la Vuelta a España y, en clave local, también de las clásicas canadienses de Québec y Montreal, han provocado incomodidad en la compañía.

"Estamos atentos a la situación internacional. Todo ha cambiado significativamente desde que entramos al WorldTour en 2017. Esperamos que el equipo evolucione hacia un nuevo nombre que excluya el término 'Israel' y que adopte una nueva identidad y una nueva imagen de marca", expresa la firma en esas líneas.

Ayer mismo, el proveedor principal de material del equipo, la marca británica Factor, amenazó con una retirada si no había un cambio de nombre. Si eso ya complicaba las cosas -no es sencillo encontrar proveedor de bicis casi en octubre-, la medida de presión de Premier Tech puede ser definitiva, ya que la entrada en el WorldTour por méritos deportivos parece un hecho. Pero debe acompañarse de una inversión a la altura.

El presupuesto total del equipo ronda los 29 millones de euros y, aunque se desconoce la cantidad exacta que aporta la compañía canadiense de tratamiento de aguas, el segundo patrocinio con nombre comercial de un equipo ciclista a estos niveles se cotiza por varios millones. La retirada de ese dinero podría comprometer la continuidad del propio equipo.