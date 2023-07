La paternidad llama a Wout van Aert, que abandona el Tour de Francia

Wout van Aert abandona el Tour de Francia. Se sabía que era algo muy probable, con su mujer Sarah embarazada a punto de dar a luz por 2ª vez. Dentro del pelotón era un secreto a voces que el belga no finalizaría la carrera, pero la extrema igualdad entre Pogacar y Vingegaard hasta hace un par de días complicaba la vuelta a casa de Wout.

Con un vídeo colgado en las redes sociales, la estrella belga, uno de los grandes ciclistas de la actualidad por su tremenda polivalencia y potencia, ha anunciado que ya después de la contrarreloj decidió que era el momento de volver para estar al lado de su pareja. Aquel día Vingegaard, su compañero y líder de equipo, ya dio un gran zarpazo en la general; ayer aún hubo tiempo para ensanchar diferencias y sentenciar definitivamente el Tour de Francia tras la pájara de Pogacar.

Así pues, Wout van Aert abandona el Tour con la sensación de haber cumplido su misión, con el trabajo finiquitado. Pese a que este año no ha podido salir ganador de ninguna etapa, algo sorprendente pese a la dificultad de ganar en el Tour. En 2019, 2020, 2021 y 2022 van Aert había conseguido llegar 1º a la meta al menos una vez consiguiendo nueve etapas en estas cuatro ediciones.

"Es un sentimiento extraño, pero no un dilema, la decisión ha sido fácil de tomar. Siempre he dicho que volvería a casa cuando mi mujer me dijera que me necesita. Ese momento ha llegado. Mis compañeros de equipo comprenden la decisión y me respaldan al 100 %", ha contado él mismo en el vídeo en el que comunicaba su vuelta a casa.