El COE reivindica Madrid como "la mejor ciudad" para organizar unos Juegos Olímpicos

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejando Blanco, aseguró a EFE que Madrid "es la mejor preparada ahora mismo para organizar los Juegos Olímpicos" y que a España le conceden la celebración de competiciones "por la garantía de la fiabilidad que tenemos como país organizador".

"Nosotros tenemos el nivel deportivo, el nivel organizativo y el apoyo popular. La gente en España entiende, vive y quiere el deporte. Luego tenemos una ciudad por la estructura que tiene, por cómo se ha construido que es la mejor preparada ahora mismo para organizar los Juegos Olímpicos. Si hay una gran capital del mundo a la que le falta organizar los juegos es Madrid", afirmó.

Blanco, que cumplirá este lunes 20 años como presidente del COE, consideró que "está todo encima de la mesa para, en el momento adecuado, hablar con el Comité Olímpico Internacional, porque hay que hacerlo de la mano del COI, para que Madrid tenga que lo que merece, que son los Juegos", tras la concesión a Los Ángeles y a Brisbane (Australia) de las ediciones de 2028 y 2032, respectivamente.

El presidente del COE opinó que "fue un error de libro" lo ocurrido con la candidatura Cataluña-Pirineos 2030, cuyo proyecto se retiró por falta de acuerdo, defendió la capacidad organizativa de España y afirmó que lo ocurrido en La Vuelta "no mancha la gran imagen que tiene como país organizador".

"España es el país a nivel organizativo número uno del mundo. Por eso hay tantas competiciones de altísimo nivel en España, de todos los deportes y se las dan a España no por la cuantía económica que España aporta, sino por la garantía de la fiabilidad que tenemos como país organizador. Entonces creo que esa situación, que ha sido una situación de protesta que todo el mundo entendemos, no mancha para nada la gran imagen que tiene España como país organizador", añadió.

Blanco avanzó que ya ha mantenido contactos con la nueva presidenta del COI, la zimbabuense Kirsty Coventry, para mantener una reunión los antes posible y confió en que va a hacer un gran trabajo. "La avala su trayectoria. Es campeona olímpica, ha sido ministra en su país, su capacidad de organizar y está haciendo muchísimas reuniones. Está pidiendo la opinión de mucha gente y creo que va a hacer un trabajo extraordinario. Va a contar con el apoyo personal y del Comité Olímpico Español", indicó.