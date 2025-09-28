Misa presidida por el Papa León XIV con motivo del Jubileo de los catequistas y el rezo del Ángelus.

Durante la celebración, el Santo Padre instituirá a 39 nuevos catequistas en el ministerio laical. Los candidatos recibirán también un crucifijo como signo de su vocación particular. Provienen de Italia, España, Inglaterra, Portugal, Brasil, México, India, Corea del Sur, Timor Oriental, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Estados Unidos, Mozambique, Perú y República Dominicana.

El Sumo Pontífice se asoma los domingos a una de las ventanas del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus, saludar y bendecir a los fieles que se congregan en la plaza San Pedro en la ciudad el Vaticano.