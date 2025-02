"Yo me comía a besos a un montón de futbolistas": Rubiales compara el beso a Jenni Hermoso con sus celebraciones con la selección masculina

Luis Rubiales ha defendido ante el juez que el beso que le dio a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas tras la final del campeonato del mundo que ganó España el 20 de agosto de 2023 fue consentido y ha negado que coaccionara a la futbolista para que respaldara su versión. En su declaración en el juicio, el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) -para quien la Fiscalía pide una condena de dos años y medio de prisión por agresión sexual y coacciones- ha insistido en que está "totalmente seguro" de que le dio permiso para besarla.

El expresidente de la Federación Española de Fútbol ha asegurado que el gesto fue "totalmente espontáneo". "Es como dar un abrazo", ha insistido tras contar su versión de los hechos: "Ella me cogió por debajo de las axilas y me levantó, y al caer le pregunté si le podía dar un besito". "Cuando terminamos de darnos el abrazo y al ir a besarnos después de que me diera permiso, le agarré la cabeza por las manos. Fue simultáneo", ha añadido. Se trataba, ha recalcado, de un momento único porque "no se gana un Mundial todos los días".

"También cuando veo a mis hijas no les doy un pico, pero en Fin de Año nos damos un pico", ha aseverado a instancias de la fiscal Marta Durántez, que le ha preguntado si hubiera actuado igual "si hubiera sido un hombre" (Rubiales ha contado que antes de darle el beso le dio ánimos porque había fallado un penalti). "Depende de si hubiera sido un jugador con el que tengo una gran relación. En la selección tenía tres o cuatro jugadoras con las que tengo una gran relación y una de ellas era Jenni Hermoso". Y en cuanto a las celebraciones de éxitos de la selección masculina, ha afirmado: "Yo me comía a besos a un montón de futbolistas.

"Mi comportamiento no fue adecuado"

En un momento de su declaración, sí ha lamentado haberse comportado más "como un futbolista que consigue un éxito" y se une a la celebración de las futbolistas. "Quizá debí tener un papel más institucional", ha reconocido. "He pedido perdón porque mi comportamiento no fue adecuado y en esa tarima debí tener más sangre fría -ha admitido-, pero la señora Hermoso sabe que yo le pregunté y ella me contestó"

En cuanto a las supuestas presiones a Jenni Hermoso y su entorno, ha negado que la coaccionara para respaldar su versión. Tras lo sucedido, ha explicado, en el autobús (donde según la futbolista le bajaron del vehículo para que avalara un comunicado) "no pasó nada" y habló con ella en el avión dos horas antes de llegar a Doha (Qatar) para pedirle que hicieran un vídeo conjunto restando importancia a lo sucedido -"Ya había habido una declaración espontánea de Jenni Hermoso"-, a lo que ella se negó. "Sería buena idea -le dijo según su versión- para atajar todo esto que volviéramos a decir lo mismo que ella dijo, pero los dos juntos. Me dijo que no, que quería celebrar el Mundial. Viendo que no quería, no se hizo y lo hice yo solo". Y ha justificado su actuación en que estaban inmersos en "una crisis mediática de unas proporciones cada vez más grandes y habría sido una irresponsabilidad no responder".

Rubiales ha apuntado que Jenni Hermoso "cambió de versión pasados unos días" y en relación a la reunión que convocó a su despacho para elaborar el informe interno del departamento de Integridad, el expresidente de la Federación ha insistido en que cada cual dio su versión de los hechos, sin que él les indicara lo que debían decir.

"Ni por medio de terceros ni directamente", ha subrayado, pidió a Rubén Rivera, entonces responsable de Marketing, que intentara convencer a Jenni Hermoso. Del mismo modo, ha negado que enviara a Ibiza con el mismo objetivo a Albert Luque, en esas fechas director deportivo de la selección masculina.

"¿Usted no manipuló a todo su entorno para conseguir su objetivo?", le ha preguntado la fiscal. "Ni yo mandé a Jorge Vilda (a que hablara con el hermano de Jenni Hermoso), ni hablé con Rubén Rivera", ha reiterado, al tiempo que se ha desvinculado también de la presencia de Luque en Ibiza. "Estaba allí de vacaciones", ha afirmado.

A preguntas de su abogada, Olga Tubau, Rubiales ha referido que cogió de la cabeza a Hermoso antes de besarla "como gesto de cariño" y no para que no pudiera zafarse. Ella, ha afirmado, no se fue contrariada, sino "contenta". El acusado ha dicho que "jamás" actuó así para satisfacer un impulso sexual y ha afirmado que a posteriori ella no le hizo ningún reproche.

El expresidente ha señalado que meses antes del Mundial las jugadoras le exigieron que destituyera a Vilda, a lo que se negó, tras lo cual le advirtieron de que "habría consecuencias". Asimismo, ha dicho que Misa Rodríguez (que en su declaración como testigo respaldó la versión de Hermoso) tenía una "animadversión tremenda" hacia Vilda, porque había sido la portera titular hasta esa cita mundialista y el seleccionador optó por dejarla en el banquillo (intentando su defensa desvirtuar su testimonio por enemistad manifiesta).

En su declaración en la primera jornada del juicio, Jenni Hermoso negó que el beso fuese consentido y aseguró que Rubiales le "faltó al respeto". "Cuando él me agarra efusivamente de las orejas ya no oigo ni veo nada y lo siguiente ya fue el beso", explicó la futbolista preguntada si había asentido cuando, según la versión el expresidente de la RFEF, le propuso darse "un piquito".

Los vídeos del beso

En la sala se han exhibido los vídeos del beso de Rubiales a la futbolista y la celebración en los vestuarios, cuando sus compañeras le preguntan en tono jocoso por lo sucedido y Hermoso -quien ya declaró que no era necesario que se pusiese a llorar para demostrar que no le había gustado y que estaba "en modo campeona del mundo" y no quiso aguar la fiesta del equipo por el hito logrado- bromea con la situación. También se ha escuchado la entrevista en la cadena Cope en la que la futbolista asegura que "no se lo esperaba" y que aunque no le había gustado le restaba importancia. "A mí no me importa", se le escucha decir antes de señalar: "Ha sido la efusión del momento y segurísimo que no va a ir más allá".

En la sala se ha reproducido la entrevista en "Espejo Público" al hermano de la futbolista, en la que Rafael Hermoso lamenta la polémica. "Es una pena que no nos centremos en lo que deberíamos centrarnos", asegura (él mismo dijo en el juicio que lo mintió para "proteger" a su hermana). Del mismo modo, se ha escuchado otra entrevista en "El chiringuito" restándole importancia al beso y un audio de la futbolista pidiendo que se trasladase a la RFEF "que dejen de tocar a mi gente".

En la sesión ha declarado también un perito experto en lenguaje de signos -propuesto por la defensa de Rubiales-, que ha manifestado que tras analizar el vídeo de la secuencia del beso a Jenni Hermoso está seguro de que el entonces presidente de la RFEF preguntó antes a la futbolista: "¿Te puedo dar un besito?". A preguntas de la abogada del exmandatario federativo, el perito David Murillo -sordomudo y que ha declarado auxiliado por una intérprete de signos- ha asegurado que ha visto las imágenes "varias veces". "Lo tengo claro", ha reiterado ratificándose en las conclusiones del dictamen que realizó en septiembre de 2023.

Otro perito experto en Informática Forense que asimismo analizó el vídeo de TikTok ha descartado que las imágenes estuvieran manipuladas. Y aunque no se trata de una grabación original, ha matizado Abel Baños, tras examinarlo detalladamente considera que no hay "ningún tipo de adulteración".