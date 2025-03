La conexión ecuestre Andalucía-México creada por Álvaro Domecq

La Doma Clásica regresó a Dehesa Montenmedio en el marco del XXI Andalucía Sunshine Tour después de más de una década de ausencia. Entre los binomios destacó la presencia de José Antonio García Mena con "Gladiador Do Lis" que firmó un doblete en el primer CDI del año para el caballo.

"El caballo ha demostrado una gran fuerza y energía y ha sido un verdadero placer sentirlo en pista. Poder canalizar toda esa potencia ha sido importante en las primeras competiciones del año", asegura el jinete andaluz. García Mena consideraba que tenía una cuenta pendiente con su caballo y su público tras su gris participación en la Ifema Madrid Horse Week. "Madrid fue un punto negro en la trayectoria del caballo, pero estaba justificado por su carácter explosivo. Sabíamos que competir en el exterior le devolvería la confianza y los resultados han confirmado que está en un gran momento", explica el jinete que disfrutó especialmente en Vejer. "Mi carrera arrancó aquí. Fue la primera pista de competición en la que entré y durante muchos años era una cita fija para nosotros. Volver después de tanto tiempo ha sido una satisfacción enorme. Esperamos que esta competición internacional continúe realizándose cada año, ya que supone un gran impulso para la Doma Clásica en España", señala Mena.

Con "Gladiador Do Lis" alcanza especial trascendencia la figura de su propietaria, Lourdes Ariza. De origen mexicano, Lourdes tiene una larga trayectoria en el mundo de la Doma Clásica y su vínculo con García Mena se remonta a su infancia. "Conozco a José desde que nació en la finca de la familia Domecq. Desde pequeño mostraba una afición increíble, siempre galopando en los ponis entre el ganado bravo. Verlo montar a ''Gladiador'' es un disfrute", comenta Lourdes.

La relación entre jinete y propietario es un pilar importante en la alta competición y en este caso se dan una confianza y admiración mutua. "José es un jinete extraordinario. Conoce la técnica, monta con suavidad, cuida a los caballos como a sí mismo, trabaja incansablemente y, además, es un ser humano excepcional. Trabajar con él es una bendición", asegura Ariza.

"Gladiador Do Lis" no es un caballo cualquiera. Su fuerte temperamento y energía lo hacen un ejemplar único. "Es un macho alfa con mucha fortaleza y corazón. Toda esa energía hay que saber gestionarla y José es un genio para lograrlo", explica su propietaria. "Verlos en pista es algo que me quita la respiración. Sus transiciones, los apoyos, las piruetas… todo con una sutilidad y expresión increíbles. Me llena el alma de alegría y gratitud", afirma emocionada sobre un binomio que ahora competirá en Portugal.