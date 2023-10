La confesión de Dani Pedrosa sobre su llamada con Márquez: "Fue una sorpresa"

Marc Márquez y Dani Pedrosa se conocen bien desde hace mucho tiempo. Pedrosa fue uno de los primeros en conocer la nueva decisión de Marc. “Tenía que tomar una decisión muy difícil y necesitaba intercambiar sensaciones. Para mí comprometido, porque yo estoy en KTM", afirmó. El tricampeón ha hablado de ello en DAZN.

"Estas conversaciones son privadas y no puedo desvelar su contenido. Fue una sorpresa para mí su llamada. Me escribió primero para preguntarme si me podía llamar, y le dije que sí, me llamó y estuvimos charlando de piloto a piloto. Tenía que tomar una decisión muy difícil y necesitaba intercambiar sensaciones. Para mí era una situación comprometida, porque yo estoy en KTM y en una conversación así se tocan temas importantes que hay que mantener en privado", afirmó.

"Él estaba en una situación muy comprometida y cuando colgué el teléfono yo no sabía qué decisión iba a tomar. Es verdad que yo pensaba que se quedaría. La fatiga de no poder salir de ahí te dice que va a salir, pero tiene un contrato que pesa mucho, el patrocinio de Repsol, que le ha apoyado siempre, y su equipo técnico, y se va sólo un mecánico con él", dijo Pedrosa.

"Hay cosas, en los últimos tiempos, que te decían que se iba a ir, como sus resultados en los últimos años, la fatiga de no poder salir de ahí. Dices: 'No puede seguir otro año así'. Pero, por otro lado, tiene un contrato, un patrocinador, un equipo... eso pesa mucho", zanjó Pedrosa.