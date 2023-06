La confesión de una estrella del fútbol: "Me voy a Arabia por el dinero, podré ayudar a mi familia a vivir bien"

Arabia quiere cambiar la historia del fútbol. De hecho, el primero en irse al país árabe fue Cristiano Ronaldo en el pasado mercado de invierno. Kalidou Koulibaly también confirmó que se marcha después de jugar en el Chelsea y confiesa que el dinero es uno de los principales motivos de dejar el Chelsea por el Al Hilal: "No lo puedo negar. Con este dinero podré ayudar a toda mi familia a vivir bien, desde mis padres hasta mis primos. También podré invertir en las actividades de mi asociación Capitaine du Coeur en Senegal. Comenzamos a construir una clínica en el pueblo de mis padres.Tengo muchos proyectos para ayudar a los jóvenes", dijo.

Noticias relacionadas La razón (religiosa) por la que Benzema ha decidido jugar en Arabia Saudí

"Soy musulmán, llego a un país ideal para mí y mi familia. La Meca está cerca. Soy creyente, así que es importante para mí. Estoy en mi sitio, ahí estoy. Me voy a sentir mejor", desveló. Estas declaraciones son cuanto menos llamativas, puesto que los futbolistas no suelen reconocer estos motivos económicos.

Algo diferente fue lo que le pasó a Benzema. "Me siento bien y feliz, feliz de haberme unido a este legendario club. Por supuesto, es un nuevo reto para mí, una nueva vida y no puedo esperar a empezar a entrenar. Hay grandes nombres. Está Cristiano Ronaldo, por un lado, y luego estoy yo. Es importante elevar el fútbol saudí, que tenga un impacto mundial porque jugar en Arabia Saudí no es solo eso, sino hay que empujar y enseñar lo que he podido hacer en Europa", afirmó.

Se desconoce si Jordi Alba también acabará en Arabia. Su futuro es una incógnita que todavía tiene que resolverse.