La confesión más sincera de Carolina Marin: "Pensé que a lo mejor ya no valía para jugar finales..."

Carolina Marín está de vuelta tras una larga lesión y lo celebra con dos títulos consecutivos (All England y Abierto de Suiza). La española habló largo y tendido con Marca. "Ha habido un cambio en la concentración en los partidos y he recuperado mi esencia, como el lenguaje corporal en la pista. He conseguido no meterme en la burbuja negativa en la que llevaba bastante tiempo. Ha significado sacar mis miedos gracias a esa conversación con Fernando, que me ayudó muchísimo. Ya no me centro en el resultado, como estos meses, sino en seguir mejorando. Pensé que a lo mejor ya no valía para jugar finales", aseguró.

"Unas horas antes del segundo partido del All England hablamos sobre mis inseguridades y sacó mis miedos. Fue una conversación muy dura. Su objetivo era seguir avanzando en el camino, descubrir qué me estaba frenando y darle voz. Muchas veces me he preguntado qué me pasaba y por qué me entraban miedos e inseguridades en los partidos. Me dijo varias cosas que me hicieron ser consciente de ellos, darles voz y trabajarlos. Nos centramos en cosas que había dejado de lado porque me había vuelto a encerrar en ese círculo negativo y me

Los deportistas no somos extraterrestres, tenemos nuestros sentimientos y emociones", dijo.

"En parte tenía miedo a fallarme a mí misma y a mi equipo porque sé que mucha gente trabaja para mí, para conseguir un objetivo, y eso era lo que más me estaba afectando. En un partido me aparecía la inseguridad y no era capaz de controlarla y darle la vuelta. En los dos últimos torneos, incluso en situaciones adversas, he podido. Me he demostrado que si me olvido del resultado y me centro en lo que debo, las cosas salen. El año pasado llegué a varias finales pero llegué a pensar y me decía a mí misma que a lo mejor ya no servía para jugar finales. ¡Imagínate! En los dos últimos me centré en mejorar el análisis de juego y ponerlo a prueba", matizó.