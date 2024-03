Carolina Marín, de las lágrimas al aprendizaje y el descarte del Madrid Masters

Carolina Marín no va a competir en el Madrid Masters que se disputa desde el 26 de marzo hasta el domingo 31 en las instalaciones del centro polideportivo municipal Gallur. Después de levantar el título en el All England y en el Abierto de Basilea, la onubense y su equipo han decidido darse una pequeña tregua a cuatro meses de los Juegos.

«Me siento muy feliz y orgullosa del trabajo que he hecho porque hay mucho detrás. Muchas veces solo se ve cuando una sube al podio y le cuelgan la medalla, pero ha sido complicado. Este es el camino que queremos seguir y recorrer. He puesto el foco de atención donde queremos trabajar, que es en seguir mejorando el juego, esa parte mental, y, sobre todo, que físicamente me siga encontrando como me estoy encontrado a día de hoy», indicó la campeona olímpica en los Juegos de 2016.

«Llevo tres semanas seguidas de torneo, la primera fue en París, en el estadio donde se van a disputar los Juegos, y esa derrota fue bastante dura en el sentido de que no me lo esperaba porque las condiciones eran muy buenas, físicamente me encontraba bien, mentalmente estaba preparada y fue un palo muy duro. Sí es cierto que tuve la suerte de estar rodeada de todo mi equipo en París, estuvimos hablando mucho y tuve una conversación muy importante y muy dura con Fernando –Rivas, su entrenador– antes del All England, y eso fue ese punto decisivo para pegar un cambio conmigo misma. Lloré y aprendí muchísimo y eso es lo que ha hecho que cambie el foco en cada uno de los partidos que he jugado. Los principales temas fueron sacar los miedos, inseguridades. Había un miedo que estaba bastante escondido que era fallarme a mí misma», asegura. Carolina no volverá a competir hasta el Europeo, que se celebrará entre el 9 y el 14 de abril en Saarbrucken (Alemania).