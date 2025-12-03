Las confesiones de Varane sobre depresión, soledad y desmoronamiento

El exfutbolista Raphaël Varane ha compartido recientemente lo duro que fue su paso por Real Madrid desde su llegada siendo apenas un adolescente. Con tan solo 18 años, sufrió lo que él mismo define como un periodo de profunda depresión: a pesar de entrenar a diario, jugaba poco y, al volver a casa, “ya no disfrutaba de nada”.

Según Varane, se sentía atrapado en “una especie de soledad”, convencido de que ese sufrimiento era “el precio a pagar” por aspirar al éxito. Con el paso del tiempo, esa carga mental le hizo cuestionarse sus decisiones, su carrera y su bienestar personal.

El bajón no terminó con su primer año en el club: tras ganar el Mundial de 2018 con su selección, Varane atravessó otro período oscuro. Irónicamente, fue durante la pandemia cuando encontró el espacio para procesar lo vivido, empezar a sanar y replantearse su vida.

Además, el exfutbolista pone el foco en el calendario “demencial” del fútbol moderno como uno de los factores que agrava la presión psicológica: partidos seguidos, falta de descansos, exigencia constante… todo ello con un coste emocional muy elevado.

Varane lanza un mensaje claro: la salud mental en el deporte deja de ser un tabú cuando se habla con sinceridad. Reconocer la vulnerabilidad —explica— no significa debilidad, sino valentía: dar un paso hacia la búsqueda de ayuda y bienestar.