La contundente respuesta de Álvaro Martín a Rodríguez Ibarra tras acusarle de no cotizar en Extremadura

El doble medallista olímpico Álvaro Martín Uriol ha exigido al expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, una rectificación y disculpas públicas por asegurar en un acto público del PSOE que el atleta extremeño no paga sus impuestos en la región.

Literalmente Rodríguez Ibarra manifestó en ese acto, celebrado en Miajadas (Cáceres), que "quien quiera hacerse el simpático el Día de Extremadura nada más que tiene que hablar del tren y hacernos llorar; todo el día llorando". "Mirad -agregó- salvo Guardiola y la monja de Plasencia, todos los que hablaron ese día -entre ellos Álvaro Martín- ninguno paga sus impuestos en Extremadura". Ibarra recalcó el "ninguno" y "no es porque se fueran con una mano delante y otra detrás, que a esos les tengo todo el respeto; se fueron para progresar ellos más y no hacer el esfuerzo aquí para que progresáramos todos más", añadió. El expresidente extremeño dijo respetar la opinión de estos pero les instó a que "empiecen por pedir perdón por no haber estado aquí cuando hacía falta estar aquí para poner inteligencia al servicio del pueblo extremeño".

Alvaro Martín ha reaccionado a estas palabras de Ibarra publicando en X su certificado de estar al corriente con sus obligaciones con Hacienda desde su domicilio fiscal de Llerena (Badajoz), la ciudad en la que está empadronado y reside. Además, señala en su cuenta personal que le "parece muy mal y muy feo" que Rodríguez Ibarra, "mientras hace su ataque al PSOE (que no entro a valorar), utilice como arma arrojadiza una MENTIRA". Tras asegurar que está empadronado en Llerena y paga sus impuestos en Extremadura, concluye: "Exijo unas disculpas por intentar manchar mi nombre".

El atleta extremeño ha recibido numerosos mensajes de solidaridad y apoyo en esta red social, como ya ocurrió el pasado Día de Extremadura, cuando recibió la más alta distinción de la comunidad autónoma y criticó que el día de la región sea el día de la Virgen de Guadalupe y no el 25 de marzo, cuando se conmemora la histórica y pacífica revolución de los jornaleros extremeños.

El propio Ibarra había reconocido que la elección del 8 de septiembre, festividad religiosa de Santa María de Guadalupe, se debió una "cacicada" suya, término que él mismo utilizó cuando se le preguntó por esta cuestión en Canal Extremadura Televisión con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía.