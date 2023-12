Las contundentes declaraciones de Sergio Ramos contra el VAR: "Es escandaloso"

Sergio Ramos fue uno de los grandes protagonistas al marcar el penalti al Lens (2-1), pero también por sus firmes declaraciones. El camero regresó esta campaña al Sevilla tras rechazar una oferta de Arabia Saudí.

"Jodido. Una noche dura, siempre es triste despedirse de la competición. Teníamos una oportunidad muy bonita de ganar, pero son pequeños detalles los que marcan los partidos", dijo. "Ha sido un partido muy completo a pesar de la decepción de la derrota por el resultado. Venir con 15 jugadores, ocho canteranos, con lo que te jugabas, es para estar orgullosos. La conciencia la llevamos tranquila por dejarlo todo en el campo", aclaró.

Ramos siguió hablando del VAR: "El penalti es una locura. Siempre he sido un defensor del VAR y está para ayudar, para chequear., que se pueda revisar una jugada y tomar una decisión. Después de una primera parte impresionante, con ocasiones, y una segunda más abierta, después de darle a un larguero... El penalti sólo lo ha visto él. No nos agarramos a decisiones arbitrales pero es escandaloso. No sé si es respeto u otra cosa. Te vas cabizbajo, triste por no poder darle una muestra de cariño a la afición que tanto nos muestra y tanto merece", afirmó.

Por último, también quiso felicitar al rival. "Dolido por las formas. Hay veces que pierdes y felicitas al rival cuando son mejores, pero no es el caso. Podemos mirarnos a los ojos cuando entremos. Nos queda la Copa, lograr un buen puesto en LaLiga y nos queda nuestro orgullo, defender el escudo que llevamos en el pecho", finalizó.