Cristiano Ronaldo pone fecha a su retirada: "En dos o tres años..."

Cristiano Ronaldo es tendencia después de hacer historia en Youtube. Cristiano Ronaldo ha concedido una entrevista al canal 'NOW' para repasar su futuro más inmediato, que pasa por Arabia... y terminará ahí: "No sé si me retiraré pronto. En dos o tres años... Pero, probablemente, me retiraré aquí en Al-Nassr". La propia Georgina fue 'pillada' hace unos meses confesando que le quedaban varios años.

"Estoy muy feliz en este club y me siento bien en el país. Quiero continuar en Arabia. En mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro sólo Dios lo sabe", dijo al ser preguntado sobre su futuro más inmediato.

"Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte. Pero también muy meditada", aseguró.

"Ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Liga de Naciones y me gustaría mucho jugar", alegó.

El luso es uno de los jugadores más mediáticos de la historia del fútbol y, pese a ello, siempre manifestó que busca extender su legado. Ronaldo vive una segunda juventud en Arabia donde sigue haciendo buenos números y sumando más récords.