Cubarsí, el defensa que no falla los pases

«¿Te das cuenta de que es el primer entrenamiento con 17 años y no has fallado ni un pase?», le decía un compañero a Pau Cubarsí cuando se retiraban del campo principal de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en el primer día del canterano del Barcelona con la selección absoluta.

Esa frase impresionó al seleccionador, Luis de la Fuente, casi tanto como la tranquilidad con la que Cubarsí asume todo lo que le está pasando en los últimos meses. «Eso demuestra la confianza que le tiene y la seguridad con la que él afronta los partidos a pesar de su edad», admite el técnico.

En noviembre, Cubarsí estaba jugando el Mundial sub‘17 y en marzo ha debutado con la absoluta y ha superado el récord de Sergio Ramos como el defensa más precoz en debutar con España. Y entre medias ha jugado 13 partidos con el primer equipo del Barcelona.

Han pasado 19 años desde el estreno del jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección. Fue el 26 de marzo de 2005 en el estadio Helmántico de Salamanca contra China. Ramos sustituyó a Puyol en el descanso y España ganó 3-0.

Sergio Ramos sigue jugando al fútbol y Pau no había nacido cuando debutó. Pero ese dato tampoco parece impresionarle. «Era un sueño debutar con la selección absoluta. Siempre lo he soñado. Ni en mis mejores sueños lo había imaginado tan temprano, pero es el camino por el que he luchado siempre y lo he dado todo por estar donde estoy», decía el joven central después de debutar contra Colombia. «Estoy muy orgulloso de mi debut. Muy contento con ello, pero estoy dolido también por la derrota. A nadie le gusta perder y menos a nosotros», admitía después de su estreno como internacional absoluto.

En el campo es un futbolista sin miedo, que pide la pelota y no falla. Pero fuera sigue siendo un jugador de 17 años que no quiere perder la perspectiva de la realidad. «La camiseta la voy a llevar a mi casa, la voy a enmarcar para la habitación para, siempre que me levante, ver lo orgulloso que estoy», confiesa.

«Le hemos pedido que sea él. Si algo tiene bueno Pau es que es un chico con una personalidad que parece mucho más veterano. Le hemos dicho que sea él mismo, que disfrute, que tendrá muchas más oportunidades, pero es un momento histórico. Todos lo hemos visto jugar y hemos visto su potencial, no sólo de futuro sino de presente», decía el seleccionador antes del partido contra Colombia. Cubarsí jugó siete minutos con la misma naturalidad con la que juega en el Barcelona y que hizo que Xavi confiara en él para ocuparse de un delantero como Osimhen en el partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Nápoles.

El central intenta apartarse del ruido que ha generado su irrupción en la élite. «Estoy intentando apartarme más de las redes. Intento jugar a fútbol, que es lo que me gusta y con tranquilidad», dice. Pero el impacto que ha provocado se explica con las palabras de sus compañeros. Igual que sucede con su colega Lamine Yamal. «Son jugadores de otro nivel. Lamine ya lo lleva demostrando un poco más que Pau, pero jugar en el Barça a ese nivel, con esa edad, creo que pocos jugadores lo hacen», dice Baena.

«Hay chicos muy jóvenes que te dejan impresionado por lo que ves aquí y lo que hacen en sus clubes», dice Gerard Moreno. «A esa edad yo estaba en el juvenil del Badalona, no me imaginaba donde estoy a día de hoy. Que hayan roto esas barreras tan pronto significa que tienen ese nivel para estar en la selección española. Para nosotros es un privilegio tenerlos aquí y disfrutar de su nivel», añade.

Cubarsí y Yamal han tenido la confianza de Xavi, igual que Gavi tuvo la de Koeman en el Barcelona y la de Luis Enrique en la selección. «Xavi lo está haciendo muy bien y hay que controlar su entorno para que esos jugadores no empiecen a volar. Yo con 16 o 17 años no tenía la capacidad mental ni madurez para superar esa presión. Por eso hay que cuidarlos», dice el técnico asturiano.