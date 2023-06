La declaración de Hamilton sobre Red Bull que acabó con Verstappen respondiendo

Lewis Hamilton estalló contra Red Bull y eso que él con Mercedes en 2014 ya usaba los motores híbridos justificado por un reglamento técnico hecho a su medida. En total, ganó seis títulos. "Nuestro coche se está moviendo en la dirección correcta. Es probable que, poco a poco, al final del año, podamos alcanzar a Red Bull. Pero eso probablemente se deba a que ellos ya se están enfocando en el coche del próximo año. Están tan adelantados que ya no tienen que hacer ningún cambio en el actual. Creo que la FIA debería establecer un momento en el que todos puedan comenzar a desarrollar el automóvil del siguiente año. Podríamos decir el 1 de agosto, y ahí es donde todos podrían comenzar, para que nadie pueda obtener una ventaja el año siguiente, porque eso apesta. Tendría más sentido. Digamos, por ejemplo, que comienzas la temporada y sabes que tienes un coche malo, y simplemente puedes decir: 'No me voy a molestar en desarrollar este coche y poner todo el dinero en el del próximo año y obtener así una ventaja. Nunca comenzamos tan pronto como ellos y se necesita cambiar, porque es por eso que se consigue un dominio durante tanto tiempo y se sigue permitiendo que ocurra", dice con perfecto conocimiento de causa", declaró Hamilton en 'Sky Sports'.

"Ferrari estaba muy por delante y sucedió lo mismo. Igual pasó con Red Bull y Sebastian [Vettel] en el pasado. Empezaban antes, por lo que siempre están por delante", matizó.

Max Verstappen respondió. "La vida es casi siempre injusta, no sólo en la Fórmula 1. Muchas cosas en la vida son injustas, así que sólo tienes que vivir con eso", afirmó.

Alonso también habló sobre este tema. "Con este sistema se puede crear un poco de drama si las condiciones meteorológicas cambian, pero podríamos ver diferentes coches y diferentes pilotos en pole. Esta es mi opción favorita, además de que, al rodar solos, los patrocinadores lucen más, la imagen se centra en ti", aseguró.