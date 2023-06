Una estrella del Real Madrid dispara la cadena de hamburguesas veganas de Hamilton

Lewis Hamilton ha visto dispararse la valoración de su cadena de hamburguesas veganas después de Thibaut Courtois haya entrado a formar parte del negocio. La franquicia ya cuenta con ocho sitios en Londres y uno en Nueva York, con planes de abrir más en ambos lados del charco en el futuro. Hamilton lanzó en 2019 su propio restaurante sin carne llamado Neat Burger y ahora tiene ocho locales en Londres. pero aún va a más. Tras su mudanza a Estados Unidos, el Financial Times asegura que Neat Burger ha alcanzado un valor de más de 100 millones de dólares (94 millones de euros).

La última ronda de financiación recaudó 18 millones adicionales y el portero del Real Madrid, Courtois, fue uno de los que invirtió en este prometedor negocio. El Financial Times informó que Hamilton dio un golpe a las arcas del negocio en una segunda fase de financiación, con la incorporación clave del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois.

Hamilton, de 38 años, se volvió vegano en 2017 y en ese momento afirmó que sus niveles de condición física mejoraron como resultado del cambio de dieta. El piloto de F1 decidió dar un giro radical a su alimentación, apostando únicamente por alimentos de origen vegetal. Desde entonces asegura haber logrado la mejor versión de sí mismo. Impulsado por cuestiones de ética animal y las condiciones de la ganadería, decidió eliminar de su dieta todo tipo de productos de origen animal. Llevaba varios años sin comer carne, pero en 2017 el documental What the health le hizo dar un paso más e iniciar la transición a una dieta completamente vegetal. La protección del medio ambiente y su pasión por los animales le convirtieron en firme defensor y activista de la causa.

“Nadie es perfecto, yo ciertamente no lo soy, pero esto en realidad les está sucediendo a tantos animales en todo el mundo. Es por eso que he decidido ir a una dieta vegana basada en plantas. Sí, es difícil, nada fácil nunca, pero me siento mejor que nunca. #chooselove #govegan”, se puede leer en una sus publicaciones de Instagram.

El piloto también forma parte del grupo propietario de la franquicia de la NFL, los Denver broncos, y actualmente ocupa el cuarto lugar en la clasificación de F1.

Pero si bien las cosas no han ido según lo planeado para Hamilton en el Gran Circo, el piloto de 38 años continúa reforzando su cartera de intereses fuera del deporte. Como activista de numerosas causas, incluida la igualdad de derechos y los problemas ecológicos, en los que es clave la promoción del veganismo.

A pesar de las preocupaciones sobre la demanda de alimentos de origen vegetal "entre consumidores e inversores", Neat Burger planea abrir más puntos de venta en los próximos 18 meses. Se informa que la compañía tiene planes para tres sitios más en Londres y uno más en los EE. UU. para 2025.

Los negocios de Courtois

Pero este no es el único negocio del portero belga. Junto a Borja Iglesias, es uno de los propietarios del DUX Internacional de Madrid, un equipo que juega en Primera RFEF y en 2º División femenina con el Logroño. Es también un club de E-Sports que participa en ligas profesionales de videojuegos como FIFA 22 o NBA 2K22. Asimismo, entró en el sector inmobiliario al crear la sociedad Roncal Estate, a finales de 2019, tras su segunda temporada en el conjunto presidido por Florentino Pérez, y a finales de 2022 decidió irrumpir en otra área de negocio que considera muy atractiva: las agencias de viajes.