¡Escándalo en la UFC! Conor McGregor, sancionado por incumplir las reglas antidopaje

La vida de Conor McGregor es impredecible. El irlandés se encuentra totalmente centrado en una única misión, la de estar en el evento de la Casa Blanca organizado por la UFC. Conor quiere regresar a las artes marciales mixtas por todo lo grande, en una cartelera que será histórica.

Tras varios años de inactividad, parece que el excampeón está dispuesto a regresar de verdad. Sin embargo, 'The Notorious' ha sufrido un nuevo varapalo en su vida. Y es que Conor ha sido sancionado por la UFC por incumplir las reglas antidopaje.

A falta de ocho meses para que tenga lugar la cartelera, McGregor tendrá prohibido pelear hasta que se agote la sanción. Aunque en un principio parecía peligrar su presencia en la casa presidencial, lo cierto es que el irlandés podrá ser incluido.

La sanción a Conor McGregor

La UFC y la CSAD (Combat Sports Anti-dopping) han hecho oficial la sanción al luchador, que no podrá pelear en 18 meses. Los hechos se remontan a 2024, cuando el peleador omitió tres toma de muestras biológicas.

Estas pruebas fallidas ocurrieron el 13 de junio, el 19 y el 20 de septiembre de ese mismo año. En aquel momento, el irlandés se estaba recuperando de una lesión que le impedía pelear. Tras las pruebas fallidas, Conor cooperó con la investigación en todo momento, lo que le ha salvado de no poder estar en el evento de la UFC en la Casa Blanca.

Y es que de no hacerlo, la sanción total es de 24 meses, lo que impediría al excampeón pelear hasta septiembre de 2026. Sin embargo, la sanción es finalmente de 18 meses, por lo que estará disponible para pelear a partir del próximo 20 de marzo de 2026.

Listo para el 14 de junio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente que la UFC llegará a la Casa Blanca el próximo 14 de junio de 2026, coincidiendo con su 80 cumpleaños. Así lo ha confirmado el presidente durante un discurso en la Estación Naval de Norfolk.

"El 14 de junio de 2026 se realizará en la Casa Blanca una gran cartelera de la UFC", afirmaba Trump en su discurso. A pesar de que el día de la independencia es en julio, el evento tendrá que ser adelantada debido a la agenda del presidente estadounidense.

Tras hacerse oficial la fecha, muchos aficionados han quedado sorprendidos. Y es que el 14 de junio de 2026 será domingo, algo inusual dentro de la promotora, que siempre realiza sus eventos los sábados. En este sentido, es probable que todo haya sido organizado teniendo en cuenta la presencia del presidente.

Mcgregor se despide de las redes

Conocida la sanción, McGregor podrá pelear en dicha cartelera. De hecho, el propio Conor se "despidió" de sus redes sociales por un tiempo, lo que hace indicar que se encuentra totalmente centrado en su combate de 2026.

"Hola a todos los que están en línea, estaré fuera de aquí por un tiempo, ¡Nos vemos pronto! ¡Mi amor, inquebrantable! Gracias a todos", escribía en X.

McGregor ya tiene rival

Todo sigue en orden. La pelea de McGregor sigue en pie, y el plan seguirá su curso. Si nada cambia, todo hace indicar que Conor McGregor peleará el próximo 14 de junio de 2026 ante Michael Chandler. El estadounidense, con el que ha compartido cierta rivalidad en los últimos años, es el elegido para poner a prueba al irlandés en su regreso a las MMA.

Ambos tenían programado un combate para junio de 2024, pero el excampeón sufrió una lesión que le impidió estar presente. Ahora, dos años después, ambos luchadores se verán las caras en el centro del octágono.

Así lo confirmó el propio Conor, que ya ha asegurado que el contrato está firmado y que será Chandler su próximo oponente. Estas fueron sus palabras durante una entrevista para Fox News: "Estoy dentro. Chandler y yo hemos hecho 'The Ultimate Fighter'. Es un tipo bueno y duro. McGregor está emocionado de volver", declaraba.

Tan solo falta esperar a que la UFC haga oficial el pleito, aunque la realidad es que el combate es un secreto a voces. Los aficionados a las MMA verán el regreso de una de las mayores leyendas del deporte, y probablemente una de sus últimas actuaciones.