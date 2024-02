Las palabras que acercan a Topuria a pelear en el Bernabéu

«¿Cuánta gente entra?», preguntaba Dana White, el presidente de la UFC, interesado en conocer las posibilidades reales de cumplir los deseos de Ilia Topuria de llevar una velada al Santiago Bernabéu. «¿Cubierto»?», preguntó después. «Me gusta», dijo. «Si hay un estadio disponible, llevaremos la UFC a España», aseguró. «Topuria es una estrella absoluta. Es un grande, tuvo una tremenda actuación. Si sigue así, será muy importante para la UFC en el futuro», reconoce. Un gran reclamo para llenar el Bernabéu, que se ha convertido ahora en el siguiente objetivo para el campeón.

«Pudiendo pelear en el Bernabéu....Siempre en el Bernabéu. Después de eso, no hay nada más», asegura Topuria. «Me tendré que tomar un par de copas de whisky con Dana White», dijo, para concretar la fecha de la llegada de la UFC a España.

Y para que la fiesta sea completa Topuria quiere que su rival sea Connor McGregor, el hombre que llevó las artes marciales mixtas a convertirse en un fenómeno de masas. «Conor representa el ultimo capítulo de la MMA. Quiero combatir con él para cerrarlo y dejarlo en el olvido. Por eso es la pelea que tengo en mi mente», asegura. «Todo el mundo necesita meditar y visualizar sus objetivos», asegura. Él, además, los verbaliza.

Topuria ya había lanzado el desafío a McGregor sobre el octógono, nada más proclamarse campeón del mundo del peso pluma. «Es hora de la UFC en España. Conor McGregor, si todavía tienes pelotas te veo en España», le dijo. «Tengo pelotas enormes, tengo cuatro hijos», fue la respuesta del irlandés.

La victoria ante Volkanovski permite a Topuria dar un paso decisivo en su carrera. «No sé si esto me convierte en una súper estrella. Para mí, lo he sido desde el día uno porque he tenido grandes expectativas sobre mí. No me importa la opinión de los demás, sino la de mis seres cercanos y la propia. Quiero servir de ejemplo a los jóvenes. Les digo que confíen en sí mismos y que tengan fe en Dios», asegura.

Ahora Topuria se centra en disfrutar del momento y en celebrar que es el nuevo dueño del cinturón de peso pluma de la UFC en Beverly Hills. «Solo quiero tomarme un par de copas con mis amigos y con mi familia», reconoce.