Las declaraciones de Quique Sánchez Flores sobre el Valencia: "Dejaron de negociar conmigo..."

Quique Sánchez Flores habló con Josep Pedrerol sobre las negociaciones que mantuvo para regresar al Valencia esta temporada, las cuales no llegaron a buen puerto tras la elección del club por Carlos Corberán, procedente del West Bromwich Albion.

En un avance del podcast El Cafelito de Josep Pedrerol, emitido en El Chiringuito, el periodista preguntó directamente: "¿Por qué no has querido volver al Valencia este año?". A lo que Quique respondió con claridad: *"No es que no haya querido volver. Sabía que iba a ser muy difícil y que era imposible que yo le dijera que no al Valencia. Es imposible... me ha dado tanto en la vida".

El técnico madrileño, que jugó en el Valencia de 1984 a 1994 y lo dirigió entre 2005 y 2008, insistió en su cariño por el club:*"Le debo tanto al Valencia que sabía que si esa posibilidad llegaba, no le iba a decir que no".

Sobre las razones por las que finalmente no se concretó su regreso, Quique explicó: "Son dos partes las que están sentadas y hay un momento en que una parte se levanta de la negociación. Y ahí no puedes hacer absolutamente nada". Añadió además que "hubo un momento de acuerdo y otro en el que, por decirlo de alguna manera, se levantan de la mesa de negociación… No sé por qué. Nunca lo sabrás. No fue un tema de dinero".

Pese a todo, Quique Sánchez Flores confía en la permanencia del equipo ché en Primera División: "Se va a salvar. Tiene una cosa fundamental, que es Mestalla. Mestalla es mucho Mestalla y la afición esa es mucha afición".