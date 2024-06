La demoledora frase de Marc Márquez: "Sí, yo vendo más que Jorge Martín"

Después de tres semanas sin carreras de MotoGP, pero con una actividad frenética en el mercado de fichajes, vuelve la acción este fin de semana en Assen. Y la cosa viene caliente, por todo lo que ha pasado en los despachos. Va a haber pique entre los tres primeros clasificados de la general, porque tienen muchas cuentas pendientes. Lo más importante que ha sucedido en el parón es la elección de Ducati para la segunda moto del equipo oficial a partir de 2025. La duda estaba entre Jorge Martín, que lo tenía hecho aparentemente, y Marc Márquez, que al final fue el que ha conseguido vestirse de rojo.

MotoGP son negocios y los italianos han preferido el historial del ocho veces campeón del mundo respecto al del vigente líder del campeonato, que lleva muchos años en la marca y que finalmente nunca va a llegar a ser piloto oficial con ellos.

En cuanto Jorge supo que no iba a ser él la elección, movió ficha para firmar con Aprilia, en el lugar que dejaba libre la retirada de su mejor amigo, Aleix Espargaró. Un movimiento que Martín aseguraba no fue tan rápido por rencor o porque le hubiese dolido el "desprecio" de su todavía fábrica. "Las cosas pasan por algo, y parece ser que esto, lo de ir a Ducati oficial, no tenía que pasar. Era algo que he deseado mucho, pero Aprilia me ha demostrado que va a apostar todo por mí", reconocía este jueves en la previa del Gran Premio de los Países Bajos.

El plan de Marc: el mejor equipo y la mejor moto

Marc, por su parte, reconoció que su objetivo era tener la mejor moto y estar en el mejor equipo, y su plan se había cumplido tal y como lo había pensado. "Todos querrían estar donde voy a estar yo, pero no los han elegido", explicaba en tono reivindicativo. Admitió que a él nunca le dijeron que estuviese cerrado el acuerdo con Martín y también confesó en Dazn, que propuso quedarse en Gresini con una Ducati 2025 y le dijeron que eso no era posible.

Márquez ha querido dar las gracias a Honda, por entender que tenía que dejarlo marchar, porque estaba en juego que su carrera se terminase si seguía en la marca japonesa, y también ha tenido un guiño muy bonito con Gresini Racing, el equipo que lo recogió cuando estaba pensando incluso en retirarse.

"He reunido a todos esta mañana, porque todavía no había podido hablar con ellos desde que se supo mi destino a partir del año que viene. Les he dado las gracias porque me reconstruyeron como piloto y mi mensaje es que queda muchísimo por delante este año y que tenemos todavía muchas cosas importantes por hacer".

El equipo de Nadia Padovani va a disfrutar este año de un piloto que en teoría estaba fuera de su alcance, pero las circunstancias hicieron que el del Cervera apostase por una estructura pequeña y familiar, donde han creado un ambiente que le ha permitido recuperar la ilusión.

A Marc le preguntaron directamente qué le parecía la frase en la que se asegura que la elección de Ducati se ha basado en que, mediáticamente y comercialmente, él vende más que Jorge Martín. "Sí, claro, pero eso no es malo, ¿no? Hay que preguntar a la gente de Ducati si esto ha influido o no. Yo hablé con Dall'Igna, me vino y me dijo: 'visto tu rendimiento con la Ducati 2023, hemos decidido que el puesto para la oficial sea tuyo porque nos puedes aportar mucho'. A partir de ahí yo voy a dar mi máximo tanto este año como los siguiente", decía ante los enviados especiales en unas declaraciones recogidas por Dazn.

El mensaje de Bagnaia a Marc

A Bagnaia también se le cuestionó su opinión sobre la elección de Ducati y sobre el que va a ser su compañero los dos próximos años al menos. Su mensaje fue bastante claro: "Marc es inteligente y sabe adaptarse a las situaciones. Tenemos el equipo más fuerte y la forma de seguir siéndolo es trabajar en mejorar la moto", lanzaba, sin querer entrar si era más justo que ese puesto hubiese sido para Jorge Martín.