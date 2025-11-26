Despojada del título de "La Mujer Más Fuerte del Mundo" tras descubrirse que es un hombre

Una atleta transgénero ha sido despojada del título de La Mujer Más Fuerte del Mundo después de no haber revelado, según se informa, que era un "hombre biológico". La estadounidense Jammie Booker superó a la británica Andrea Thompson y se quedó con el título de 2025 en Arlington, Texas, pero ahora el comité se lo ha retirado.

Los organizadores del evento ha anunciado que han “descalificado” a Booker y admiten que “desconocían” su estatus de género. La junta agregó que Booker había estado esquivando sus llamadas desde la victoria.

“Queríamos brindar una actualización sobre lo que está sucediendo después del Campeonato Mundial Oficial de Strongman Games 2025 que se llevó a cabo en Arlington, Texas, durante el fin de semana. Parece que un atleta que es biológicamente masculino y que ahora se identifica como mujer compitió en la categoría Abierta Femenina. Los funcionarios oficiales de Strongman no estaban al tanto de este hecho antes de la competición y hemos estado investigando intensamente desde que fuimos informados. Se ha intentado contactar al competidor involucrado pero no se ha recibido respuesta”, aseguran en un comunicado.

La organización añadió que si hubieran sabido de la supuesta identidad de género de Booker, “a esta atleta no se le habría permitido competir en la categoría Open Femenina”

"Esto es una mierda"

Los hechos se dispararon después de que los atletas y entrenadores se enfurecieron y la subcampeona, Andrea Thompson, saliera furiosa del podio después de que se anunciara al ganador. "Esto es una mierda", exclamó mientras Booker celebraba el triunfo.

Rebecca Roberts, tres veces ganadora del premio a la Mujer más fuerte del mundo, también recurrió a Instagram para mostrar su apoyo a Thompson, a quien declaró como la verdadera ganadora.

“Mi mensaje es simple. Las personas trans tienen cabida en el deporte, pero las divisiones femeninas deben seguir siendo biológicamente solo para mujeres. “Felicitaciones a @andreathompson_strongwoman… la verdadera Mujer Más Fuerte del Mundo 2025”, escribió.

Thompson, de Melton, Suffolk, también fue declarada ganadora en Instagram por su entrenador, Laurence Shahlaei, quien dijo: “Una enorme felicitación a mi pupila, pero más importante aún, a mi muy buena amiga @andreathompson_strongwoman por ganar el premio a la Mujer más fuerte del mundo 2025. Esta victoria no ha estado exenta de polémica, pero quiero dejar muy claro que, si bien apoyo y aplaudo a las personas por ser quienes quieren ser, el deporte es deporte y las clases femeninas existen por una razón”.

La respuesta de Booker

Uno de los patrocinadores de Booker, la empresa de equipamiento deportivo de fuerza Iron Ape, acusó a la atleta de "tergiversar y ocultar información crítica a los funcionarios y jueces", antes de revelar que ponían fin a su patrocinio.

El lunes, Booker publicó un emotivo mensaje en las redes sociales para felicitar a sus compañeros atletas y abordar la controversia.

“Ustedes son todas mujeres increíblemente rudas y fue un honor simplemente compartir el escenario con ustedes y estar allí para animarlas y ser animada por ustedes. Realmente no esperaba este resultado y no lo digo con ánimo de presumir ni de sentirme orgulloso.

Cuando me inscribí en este concurso no esperaba ganar: era una quimera”, escribió.

“Obviamente, todos participan en una competición queriendo ganar, pero no pensé que esta sería la indicada para mí y el hecho de que lo sea, realmente me ha dejado sin palabras. No sé qué viene después, no sé dónde competiré próximamente... Solo quiero darles las gracias a todos de corazón. Es realmente surrealista", sentenció.