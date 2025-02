El "día D" para la hípica española

Las elecciones a la presidencia de la Real Federación Hípica Española (RFHE) están, ya sí, en su tramo final. Entre recursos al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), la «trama de París», los malos resultados en los Juegos, la guerra civil a muchos niveles... son cuatro meses de retraso para conocer quién lidera la Federación. Javier Revuelta trata de prolongar durante más de veinte años su presidencia y Nacho Ridruejo lidera un equipo, en el que se encuentran Cayetano Martínez de Irujo e Iñigo Fernández de Mesa, que apuesta por un cambio drástico a todos los niveles.

Después de la constitución de la Asamblea General el pasado 22 de enero, un día después se abrió el plazo de candidaturas a la presidencia y no hubo ninguna sorpresa. Javier Revuelta ha presentado cerca de setenta avales de un total de cien asambleístas, según se afirma con total convencimiento desde su entorno. La oposición liderada por Ridruejo comenta a LA RAZÓN que «cumpliendo el reglamento, he presentado los avales necesarios a la Junta Electoral».

Los avales se pueden considerar una primera votación, ya que supone el apoyo de los asambleístas a uno de los candidatos. No es posible presentar más de un aval por asambleísta de tal forma que Javier Revuelta parece favorito para los comicios. En cualquier caso, el aval no es vinculante para la votación final, por lo que cada asambleísta es libre de presentar aval por un candidato, pero votar finalmente a otro. Si se presentase algún recurso más ante el TAD, cuya fecha límite es este lunes, se podrían ver alteradas las candidaturas a la presidencia. De ser así, el TAD tiene hasta el día 8 para resolver. El plan inicial, si no hay recursos que lo dilaten, es que la Asamblea General se celebre el lunes 17 de febrero. Esa fecha es la límite para la presentación de candidaturas a la Comisión Delegada y la posterior elección de presidente y de Comisión Delegada.

La hípica española sigue claramente dividida en dos bandos. Compañeros de selección que antes eran amigos ahora no se dirigen la palabra, las redes sociales arden apoyando un candidato u otro manera radical, empleados de la RFHE posicionándose para defender su puesto ante aquellos que aspiran a serlo... Ignacio Ridruejo está recorriendo las hípicas y federaciones autonómicas en busca de apoyos y explicando sus planes en caso de alcanzar la presidencia. Javier Revuelta ha apostado por hacerse fuerte con sus afines y hacerles llegar a estos, y a los medios que cuentan con publicidad federativa, su programa electoral.