Las diez mejores frases de Lamine Yamal en El Hormiguero: "Quiero comprarme un pulpo"

Lamine Yamal visitó El Hormiguero en su primera aparición televisiva. El futbolista culé dejó varios momentos para el recuerdo en un programa que superó todas las expectativas posibles al ser lo más visto de la noche. "Desde pequeño en el Barça ya te ayudan a conducir tu vida, para que no te desvíes en el futuro. Te ponen psicólogos. Desde la Eurocopa veo a todo el mundo más feliz", destacó al ser preguntado sobre su infancia.

Yamal también contó cómo fue cursar la ESO. "Sobre todo ir a casa de mi madre que me dice ponte las chanclas, haz la cama... Mi madre manda a mi representante. Era mucha euforia (por ir ganando) y luego tristeza por tener que estudiar, porque por la noche todos se quedaban jugando a la pley y yo me tenía que ir antes", dijo.

Una de las imágenes del torneo fue la gran conexión que fraguó con Nico Williams, al que le gustaría ver vestido de azulgrana: "Nos gustan las mismas cosas, la misma música, bailamos en Tik Tok... A mí me gustaría jugar cada semana con él, ojalá, pero está ahora en el Athletic".

También habló de que lo ponían de portero y de sus 'entrenamientos' con los perros de su padre: "Mi primo mayor me ponía de portero y me las comía todas. Me venían siempre a la cara. Tuve dos perros y mi padre me venía a buscar al colegio y todo el camino de la acera los perros venían a por mí, me tiraban al suelo y todo".

La pregunta del millón fue cuando le sacaron el nombre de Messi. "Me gusta que me comparen con el mejor jugador de la historia del fútbol, pero quiero ser yo mismo. Alcanzar el nivel de Messi es imposible. Mi barrio lo es todo. Ahí tengo mi familia mis amigos... mi educación viene de ahí y lo es todo para mi", alegó. Hablando de Messi le preguntaron por esa famosa foto en la que aparecen juntos. "Hombre si me ha traspasado un poco de sus poderes... aún me queda mucho por dar. Era un sorteo para las páginas de un calendario y pues me tocó a mi", dijo entre risas.

En el apartado futbolístico, el presentador destacó que Lamine tiene un valor de 120 millones de euros. "No quiero que me den esos 120 millones porque me tendría que ir del Barça. Espero poder no irme nunca del Barça, quiero ser una leyenda", dijo.

La frase más viral fue relacionado con uno de sus deseos. "Quiero comprarme un pulpo, tengo ya pensada la pecera pero mi madre dice que es imposible. A los 13 me dijo que a los 18 y ahora me dice que a los 21. Es un animal exótico, si voy a casa de un amigo no tiene un pulpo, si viene a la mía sí", desveló.

Por último, tampoco se olvidó de cómo fue el festejo de la Eurocopa. "Primero bajaron todas las familias y estuvimos una hora en el campo. Luego en el vestuario fue una locura. Yo pensaba que Morata, Unai Simón eran personas serias pero... No me lo creía. Y lo primero que pensé al día que viene era que quería dormir porque eran las 9 de la mañana".