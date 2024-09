Lamine Yamal confiesa en "El Hormiguero" que regalo anhela tener: "Mi madre me ha dicho que no"

"El Hormiguero"cerró su segunda semana de la temporada número 19 con la visita de Lamine Yamal, el campeón más joven de la historia de la Eurocopa y uno de los 30 nominados al Balón de Oro de este año. Por primera vez, el joven futbolista del FC Barcelona se sentó en el plató de las hormigas para compartir cómo sobrelleva la fama a su corta edad. Además, participó en el reto de Plex, en el espacio de Antena 3liderado por Pablo Motos.

Una cabeza bien amueblada y un deseo para el futuro

Lamine Yamal entró al plató al ritmo de "We Are the Champions" de Queen, una canción emblemática para un ganador como él. Durante la entrevista, el jugador culé habló sobre su destacado verano, en el que brilló en la Eurocopa 24 con la Selección Española dirigida por Luis de la Fuente. También tuvo palabras de agradecimiento para el cuerpo médico del FC Barcelona, en especial para los psicólogos, quienes le han ayudado a manejar la presión mediática que conlleva su éxito.

Entre los temas destacados de la conversación, Lamine mencionó a Nico Williams, expresando su deseo de jugar junto a él algún día: "Me gustaría mucho, pero no depende de mí". Además, confesó que comparte muchos gustos comunes con el jugador del Athletic Club como los bailes de TikTok y géneros musicales como el reguetón, la música francesa y brasileña. El joven también se refirió a los comentarios racistas que tanto él como Nico Williamshan recibido por su color de piel. Con firmeza, afirmó que no merece la pena contestar: “Tenemos clara nuestra educación y nuestros valores”.

Aceptamos pulpo como animal de compañía

El joven futbolista también habló de su vida personal. Comentó que ha empezado a aprender a cocinar, ahora que se ha independizado de La Masía aunque por ahora solo hace cosas básicas. En su familia encuentra su mayor apoyo, destacando que es lo más importante para él. Siendo hijo de inmigrantes, recuerda con cariño su infancia en su barrio, donde está toda su familia y amigos, y donde se forjó su carácter. “La calle te da esa picardía que después se ve en el campo”, comentó. Yamal también compartió anécdotas de su infancia, como cuando su primo mayor lo ponía de portero y le tiraban siempre al balón en la cara, o cómo entrenaba con sus perros bajo la atenta mirada de su padre. "Era como un entrenamiento extra, como los boxeadores con los osos", bromeó Pablo Motos.

Por último, reveló algunos consejos de su abuela, como el de no vestirse de negro y sonreír siempre, así como su mayor manía: “Quiero que toda la casa huela a vainilla”. Además reveló el regalo que su madre aún no le ha dejado comprarse: un pulpo, inundando de risas el plató del programa de Antena 3. "Tengo pensado como sería la pecera y todo pero mi madre me decía con 13 que cuando tuviera 18 podría tener uno, pero ahora que estoy cerca me dice a los 21" exponía entre risas el joven jugador del Barça.

Plex superó el récord con "ayuda" de Lamine

Otro de los grandes momentos de la noche fue el desenterramiento del colaborador Plex, que consiguió aguantar 48 horas bajo tierra en el plató 3 de "El Hormiguero". Con ayuda de Lamine Yamal, tanto el jugador culé como Pablo Motos cogieron las palas y se pusieron manos a la obra para quitar toda la tierra que cubría el cuerpo del creador de contenido zamorano.

Ya fuera de su ataúd, Plex sorprendió con lo que más había echado de menos en estos dos días enterrado, ver Tik Toks, levantando una última confesión de Lamine Yamal, que admitió que él veía la aplicación a diario, antes y después de entrenar, comiendo, descansando etc.