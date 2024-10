El discurso viral de Josep Pedrerol en "El Chiringuito": "El futbolista vive en una burbuja"

Szczesny está generando polémica después de sus palabras sobre el tabaco. “Son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo. No afecta, creo que no afecta y lo que hago en el campo de fútbol es trabajar el doble de duro. Y no lo hago delante de los niños para que no tengan mala influencia sobre ellos. A veces alguien me saca una foto escondido detrás de los árboles, donde yo no puedo verlos. Eso no depende de mí. Intento ocultarlo y no mostrárselo a la gente. Pero si alguien piensa que cambiaré mi forma de ser en mi vida personal, puede pensarlo de nuevo porque yo soy quien soy. He sido así toda mi vida y estas cosas simplemente no son asunto de nadie. Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa”, aseguró.

A partir de aquí se generó un debate cuanto menos intenso sobre si los jugadores deben comportarse de otro manera. Lobo Carrasco aseguró que Szczesny debe saber al detalle el sitio en el que está. Posteriormente, Josep Pedrerol, quiso mandar un mensaje mucho más profundo. "¿Un futbolista, ejemplo para la sociedad?" "Vive en una burbuja, sólo lo son en peinados o vestimenta", aseguró.

El discurso de Pedrerol generó un sinfín de polémica en redes sociales, donde muchos defendían al presentador, mientras que otros criticaban que no era del todo así y que los futbolistas también representan los valores del esfuerzo, la constancia y el trabajo.

El polaco tiene la difícil tarea de hacer olvidar a Marc-André Ter Stegen que renovó contrato en 2023 por 5 años y recibe 6.30 millones de euros por año. En otras palabras, 525.000 euros, 123.000 a la semana y 18.000 al día. Mientras que el sueldo de Szczesny rondaría los tres millones de euros brutos por lo que resta de la temporada, superando así a Alejandro Balde con 1,6 M€ brutos, Fermín López con 630,000 €, Marc Casadó con 420,000 €, Pau Víctor con 380,000 € y Pablo Torre con 210,000 €.