El vídeo viral de Josep Pedrerol dando las gracias a Rafa Nadal en "El Chiringuito"

El pasado jueves estuvo marcado por el adiós de Rafa Nadal. El deportista deja el mundo del tenis con 1.080 partidos ganados y 227 perdidos, siendo el indiscutible rey histórico de la tierra batida y un porcentaje de efectividad en la superficie del 90 por ciento: 484-51. El cómputo general es de más de 100 títulos individuales y colectivos. Y es que si hablamos de títulos hay que recordar sus 22 trofeos de Grand Slam.

De manera más concreta, Nadal se hizo con 14 de ellos en la tierra batida de Roland Garros, además también sumó cuatro en la pista dura del US Open, dos en la del Australian Open y otros dos sobre la hierba de Wimbledon. Respecto a su palmarés de trofeos ATP, incluyen Masters 1.000, ATP 500 y ATP 250. Otros títulos destacados son: ATP 500 de Barcelona (Trofeo Conde de Godó), ATP 1.000 de Montecarlo que levantó en 11 ocasiones, la medalla olímpica de Pekín 2008 y otra más en Río de Janeiro 2016 junto a Marc López.

"Rafa Nadal dice adiós. Deja el tenis. Ha sufrido mucho estos años con las lesiones. Desde aquí nos toca animarle, darle las gracias y animarle con este aplauso", dijo Pedrerol al inicio del programa. Posteriormente, todo el público le dedicó un sonoro aplauso.

"La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que, evidentemente, es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar", aseguró Nadal.