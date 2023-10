Distribución de ayudas a clubes por parte de la RFEF: Un modelo único en el mundo

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha destacado por su compromiso con la redistribución de los ingresos del fútbol modesto, beneficiando especialmente al fútbol no profesional y al fútbol base. En la temporada 2023-2024, la RFEF aprueba repartir un total de 135 millones de euros en ayudas, de los cuales cerca de 90 millones se destinan al fútbol no profesional y al fútbol base, lo que lo convierte en un modelo único en el mundo. Esta filosofía se refleja en la distribución de las ayudas, donde los clubes no profesionales se llevan la parte más significativa.

En total, 1.790 clubes de toda España recibirán apoyo económico de la RFEF, y de estos, 1.732 son considerados no profesionales. Los recursos provienen de diversas fuentes, como la venta de derechos audiovisuales de las competiciones (30% de los ingresos totales), patrocinio y publicidad (23%), servicios federativos prestados (17%), selecciones nacionales y organización de torneos (12%), o convenios con la LFP (4,7%), entre otros.

El compromiso de la RFEF con el fútbol no profesional y base se refleja en el aumento de las ayudas. Si en 2022 se destinaron 100 millones de euros, para esta temporada se han asignado 135 millones, de los cuales 90 millones irán directamente a este sector. Aunque no reciba tanta atención mediática como otros aspectos del fútbol, la RFEF muestra un profundo interés y esfuerzo por respaldar a cerca de 1.800 clubes en esta categoría, una cifra que no tiene parangón en el mundo.

Además de estas ayudas, se mantienen programas para el fútbol femenino, el fútbol sala (masculino y femenino) y el fútbol playa, con incrementos en las cantidades asignadas. Se destacan programas como 'Avance 27' para el fútbol sala masculino y femenino, y el programa 'Vertebración' para el fútbol sala femenino, que contribuirán significativamente al desarrollo de estas disciplinas. El programa 'Impulso 27' es fundamental para el fútbol no profesional de Segunda y Tercera Federación, con una inversión de casi 27 millones de euros, destinados a clubes de estas categorías. Además, se brinda apoyo a sindicatos y asociaciones de jugadores de fútbol y fútbol sala, así como al sindicato de directores deportivos, con una inversión de 1,75 millones de euros.