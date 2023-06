Djokovic avisa a Alcaraz para semifinales y le compara así con Rafa Nadal

Novak Djokovic no falla. El serbio se convirtió en el primer semifinalista del cuadro masculino de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, tras imponerse al ruso Karen Kachanov por 4-6, 7-6(0), 6-2, 6-4. El de Belgrado, doble campeón en París, volvió de este modo a la penúltima ronda de este 'grande', de la que le apartó el año pasado el español Rafa Nadal, y espera ya en semifinal. En un partido que superó las 3 horas y media, el número 3 del mundo se vio superado durante set y medio por el juego agresivo y acertado del ruso, undécimo favorito, que arrebató al serbio el primer set en lo que va de torneo y rompió una racha de 29 consecutivos ganados en Grand Slam.

En los nueve duelos anteriores contra el serbio, Khachanov solo había ganado tres sets, dos de ellos en la final del Masters 1.000 de París de 2018, la única vez que le derrotó.

Pero camino de su tercera corona en París, para sumar 23 Grand Slam y romper el empate en la cumbre que desde el pasado Abierto de Australia tiene con el español Rafael Nadal, Djokovic supo cambiar el rumbo a un duelo que le dio la espalda. Y afianzó su condición de tenista más prolífico en la capital francesa por detrás del mallorquín, ausente por lesión por primera vez desde 2005 en la tierra batida francesa, del que ahora solo le separan 22 victorias.

No le ha sido fácil. "Siempre tienes que intentar estar en tu mejor nivel. Hoy he salido a pista y parte de mí se ha quedado en el vestuario, así es como me he sentido, también por mérito de Karen, pero he tenido un comienzo terrible", decía sobre su comienzo. "Lo bueno de los Grand Slams es que, aunque pierdas los dos primeros sets, todavía tienes opciones de ganar. No es el primer partido en el que he tenido que darle la vuelta a las cosas. Es importante ganar un partido en el que ibas abajo. Ahora tengo un par de días de descanso, lo que es bueno para recuperar toda la energía física posible y darlo todo el viernes. Soy crítico conmigo mismo, pero estoy contento de estar en las semifinales de un Grand Slam, espero ganar el viernes", decía.

Su riva puede ser Alcaraz. "Se desenvuelve muy bien, sin ninguna duda, es un gran tipo, tanto dentro como fuera de la pista", decía Djokovic, que hizo un guiño muy especial. "En la pista lleva mucha intensidad, me recuerda a alguien zurdo de su país", bromeaba. "Se merece sus éxitos. Trabaja duro y es un jugador muy completo con tan solo 20 años. Hemos jugado solo una vez en Madrid. Si llega al partido, es un encuentro que mucha gente quiere ver. Será el mayor reto para mí hasta el momento en este torneo. Si quieres ser el mejor, tienes que ganar a los mejores, y él es un jugador a batir aquí. Pero tiene todavía que vencer a Tsitsipas, no podemos faltar el respeto a un finalista de Roland Garros”.

Para ese posible partido, Djokovic tiene un plan: "Analizaré mi juego con mi equipo para llegar mejor preparado en el siguiente partido. Definitivamente, necesito un inicio mejor en las semis”.