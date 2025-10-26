Dos encapuchados armados con machetes siembran el terror en un partido de rugby

El caos estalló en un torneo de la liga de rugby en Melbourne el pasado viernes por la noche cuando dos matones enmascarados deambularon entre la multitud, uno de ellos blandiendo un machete .

Las aterradoras escenas se desarrollaron en Seabrook Reserve en Broadmeadows durante la Harmony Cup de la NRL Victoria, en la que participan equipos de 17 grupos culturales y étnicos diferentes, principalmente de las islas del Pacífico.

Varios videos grabados en el evento mostraron a los matones vestidos de negro, uno con capucha y el otro con pasamontañas, corriendo por el evento con enormes machetes.

Se oyó la voz de una mujer gritando “oye, tiene un cuchillo” mientras familias y niños asustados observaban la escena o huían del lugar.

“Mucha gente estaba asustada, todos corrían de un lado a otro, todos los niños pequeños intentaban encontrar a sus mamás y papás”, declaró un testigo a 7News .

El presidente del equipo de Samoa, Dennie Memea Tenuseli, dijo que llamó a la policía cuando escuchó que alguien estaba "suelto con un machete".

“Llegaron en menos de dos minutos”, dijo, y luego les lanzó una advertencia: “No importa de dónde vengan, les pido que paren, porque si regresan aquí, les digo que defenderemos lo que es correcto”.

Un joven herido grave

La policía estuvo presente en gran número durante el evento de dos días el sábado para tranquilizar a la multitud. Si embargo horas después, cerca del estadio, un hombre ha sido encontrado y trasladado al hospital con heridas graves.

Los agentes sospechan que los autores del ataque son los mismo que previamente aterrorizaron a los asistentes al torneo.