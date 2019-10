Así fue la primera derrota del Madrid de Laso esta temporada

El Real Madrid sufrió en Kaunas su primera derrota oficial de la temporada. En el noveno partido, el primer tropiezo. Ante el Zalgiris de Jasikevicius, el equipo de Laso nunca estuvo a gusto y terminó siendo derrotado con claridad. El Zalgiris es el mismo bloque incómodo de los últimos años. Cambian algunos jugadores, llegan nuevos estadounidenses, pero los lituanos en su cancha son muy peligrosos pese a que la derrota sufrida ante el Baskonia por 12 puntos en la primera jornada pudiera apuntar lo contrario. Si se mantienen en el partido, lo que suele suceder casi siempre, y llegan vivos al final pueden ganar a cualquiera. Son ordenados, nadie se salta su rol, obedecen ciegamente a su entrenador y si cuidan la pelota como la cuidan ayer... Además la defensa rival durante el último cuarto ayudó lo suyo. El Madrid pareció escapar en el arranque del último periodo. Fueron los únicos momentos en que manejaron las claves del choque, pero fue algo momentáneo. Campazzo estuvo demasiado intermitente. El Zalgiris resistió el tímido empujón y subido a las espaldas de un imponente Leday termino sumando una victoria de prestigio.

Zach Leday es uno de esos interiores de mentira que en los días en que la defensa del Madrid no está centrada se convierte en un factor determinante. Y eso fue lo que sucedió en el último cuarto. Con Tavares desaparecido, los interiores del Madrid fueron incapaces de contenerle. El «factor Tavares» en Europa es vital. Si él está, el equipo juega mucho más tranquilo. Si no aparece, los problemas crecen porque la defensa interior cojea. Leday se aprovechó de la tarde libre del gigante caboverdiano (0 puntos y 3 rebotes en 11:58). Sumó 16 puntos en el último cuarto, 18 después del descanso para un total de 26 puntos, 9 rebotes y 35 de valoración. Con sus 2,03 fue inalcanzable para la defensa del Madrid.

Y es que no se había cumplido el primer minuto y Campazzo ya acumulaba dos faltas. No habían pasado cinco y Nigel Hayes acumulaba 12 puntos sin fallo. Superado el ecuador del partido, la no presencia de Tavares ya resultaba inquietante. Y el Zalgiris cuidaba el balón como no había hecho en los partidos anteriores. Sus 15 regalos de media quedaron reducidos a la mitad. Eran demasiados factores como para que los de Laso mandaran en Kaunas. El equipo de Jasikevicius fue más ordenado en los dos primeros cuartos y sembró de minas cada ataque del Madrid. Sólo la aparición de Carroll aportó algo de luz a un equipo que en los primeros 20 minutos apenas había anotado 34 puntos.

El Madrid sobrevivió gracias a los detalles. Un poco de Causeur, otro poco de Randolph, algo de defensa antes de entrar en los minutos decisivos. Y cuando el trabajo atrás parecía que había tomado temperatura, el Madrid permitió que el Zalgiris volviera a levantarse. Del 57-62 se pasó al monólogo de Leday. Los 29 puntos encajados en el último parcial y el 8/23 en triples fueron dos de los detalles que costaron la primera derrota de la temporada.

86. Zalgiris Kaunas (18+20+19+29): Lekavicius (0), Grigonis (13), Ulanovas (10), Hayes (15) y Landale (5) -quinteto titular- Walkup (6), Leday (26), Pérez (5), Jankunas (6) y Milaknis (0).

73. Real Madrid (15+19+26+13): Campazzo (9), Taylor (7), Deck (7), Randolph (15) y Tavares (0) -quinteto titular- Laprovittola (5), Mickey (6), Reyes (0), Rudy (2), Llull (9), Carroll (7) y Causeur (6).

Árbitros: Radovic (Cro), Lottermoser (Ale) y Shemmesh (Isr). Eliminado Walkup. Técnica a Llull.

Incidencias: 15.109 espectadores en el Zalgiris Arena. Partido correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga.

3ª jornada: CSKA Moscú, 99-Khimki, 86; Zalgiris Kaunas, 86-Real Madrid, 73; Fenerbahçe, 87-KIROLBET Baskonia, 80; Maccabi, 84-Estrella Roja, 69; Bayern Múnich, 104-Asvel Villeurbanne, 63; Panathinaikos, 78-Armani Milán, 79; Olympiacos-Zenit (20:30); Barcelona-ALBA Berlín (21:00) y Valencia-Anadolu Efes (21:00). (Todos en DAZN)

Clasificación (victorias/derrotas): 1. CSKA Moscow (3/0); 2. Barcelona (2/0); 3. Bayern Múnich (2/1); 4. Khimki (2/1); 5. Real Madrid (2/1); 6. Armani Milán (2/1); 7. Asvel Villeurbanne (2/1); 8. ALBA Berlín (1/1); 9. Olympiacos (1/1); 10. Anadolu Efes (1/1); 11. Estrella Roja (1/2); 12. Panathinaikos (1/2); 13. KIROLBET Baskonia (1/2); 14. Zalgiris Kaunas (1/2); 15. Maccabi (1/2); 16. Fenerbahçe (1/2); 17. Zenit Sant Petersburgo (0/2); 18. Valencia (0/2).