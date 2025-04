La emotiva despedida de Pedrerol al Loco Gatti

Si el Loco Gatti, que ha fallecido tras muchas semanas en un hospital, fue popular en España fue gracias a sus intervenciones en El Chiringuito. Josep Pedrerol le ha despedido al inicio del programa: "Nos ha dejado el Loco Gatti. Llevaba muchos días peleando para sobrevivir y, al final, nos ha dicho adiós. Hace 18 años que le conozco, desde que empezamos Punto Pelota y El Chiringuito", ha asegurado el presentador del programa.

Poco conocido en España

"Le confundían con el Mono Burgos; luego entendieron que era un personaje diferente, imprevisible, políticamente incorrecto, cariñoso y un gran comunicador. Muy nuestro, un gran tímido, con fuerza le hemos conocido. Durante el COVID nos dio un susto; ahora no lo ha podido superar. Nos quedamos con grandes momentos: se enfadaba y se iba, aunque no llegaba a nada. Es vuestro loco y el nuestro", seguía Pedrerol. "Me preguntan desde Argentina cómo era posible que fuera tan conocido en España. Su sueño era jugar en el Real Madrid e idolatraba a Florentino Pérez, por quien se hizo del Real Madrid. Hace algún tiempo falleció su mujer, que era muy importante para él. Tenía la locura que a él le faltaba. Sin ella se manejaba regular".

Ha mandado un abrazo a su familia. "Un abrazo a toda su familia, a Lucas, a Jerónimo, su nieto"

Y ha acabado. "Me planteaba qué programa hacer. Él no habría querido un homenaje, sino un programa como siempre, con su Madrid ganando. Hoy, por lo menos, ha ganado su Madrid. Sé que querrías que fuese como un programa normal. Dedicado a ti, amigo. Te queremos".

Le quitaron el respirador

Según el pronóstico médico, su estado de salud era irreversible, por lo que su familia tomó la decisión de retirarle el respirador este domingo. En sus últimos momentos estuvo acompañado por sus hijos, Federico y Lucas.

Gatti residía desde hace años entre Argentina y España. Sin embargo, este año decidió regresar a su país natal, ya que no le gustaba el frío. Poco después, sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera. Fue hospitalizado y, tras la cirugía, su situación se complicó debido a un virus hospitalario que desencadenó una neumonía e insuficiencia renal. El pasado 28 de marzo se le realizó una traqueotomía.

A lo largo de su carrera deportiva, Gatti defendió la portería de equipos como Atlanta, River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión y Boca Juniors. Posee el récord de partidos disputados en la primera división argentina, con un total de 765 encuentros a lo largo de 25 años, entre 1962 y 1988. También ostenta la marca de penaltis parados entre los arqueros argentinos, con 26., entre ellas la que le realizó a Vanderlei (Cruzeiro) y que resultó decisiva para que Boca Juniors conquistara su primera Copa Libertadores en 1977.