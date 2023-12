El emotivo mensaje de George Karl a Fernando Martín 34 años después de su muerte

Este 3 de diciembre de 2023 se cumplen 34 años del fallecimiento de Fernando Martín en un accidente de tráfico cuando iba a un partido del Real Madrid en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Fue un 3 de diciembre de 1989 y todavía aquel día está fresco en la memoria de George Karl, el técnico de la sección de baloncesto del club blanco entonces, que quedó marcado por aquella tragedia.

Por eso George Karl ha querido mandar un emotivo mensaje a la memoria de su ex jugador a través de sus redes sociales, junto a una foto en la que aparecen ambos en un entrenamiento.

"Tenía 40 años y vivía con mi familia en un país extranjero. Antes había sido despedido dos veces como entrenador en la NBA. Estaba aprendiendo el idioma y me estaba adaptando a la cultura española con el Real Madrid cuando ese día nuestro mejor jugador no apareció para disputar el partido. Fernando Martín, el Superman de pantalones cortos, había muerto en un accidente de tráfico cuando iba al partido", escribía el ex técnico blanco, muy emocionado.

"Todos nos quedamos en shock. En los siguientes tres días traté de recomponerme a mí mismo y al equipo, y fue uno de los retos más exigentes de mi vida. Hoy es el 34 aniversario de la muerte de Fernando. Pienso en él y en aquel día todo el tiempo. Lo echo de menos y lo mismo me sucede con mis amigos en España. Mi etapa allí es una de las mayores aventuras de mi vida. Me hizo mejor entrenador y persona", terminaba Karl, que cerraba con un Hala Madrid, mostrando que su corazón sigue siendo blanco desde entonces.