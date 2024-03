España - Brasil, una final amistosa

El 25 de marzo de 2023 Luis de la Fuente se estrenaba como seleccionador absoluto con una victoria en Málaga contra Noruega. Ha pasado un año y el técnico ha cumplido todos sus propósitos: ganó la Liga de Naciones y clasificó a España para la Eurocopa de manera solvente a pesar de las dudas iniciales.

Las dudas regresaron el viernes pasado con la derrota ante Colombia en Londres. Pero se trataba sólo de un amistoso, de un partido de preparación, el último antes de dar la lista definitiva para la Eurocopa, y no hay que sacar demasiadas conclusiones. Aunque las que extrae el seleccionador sean positivas. «Cuando analizas los partidos en caliente normalmente no se ajusta a la realidad. Cuando vimos el partido después tuve la sensación de que fue mucho mejor de lo que pensaba. Jugamos 45 minutos buenos, tuvimos sensación de dominio y en el segundo tiempo seguimos dominando, pero hubo opciones para ellos de desarrollar su potencial. No es un equipo de la comunidad de vecinos, es Colombia, un equipazo que sabíamos que nos iba a poner en serias dificultades. Hemos aprendido porque intentaremos que haya situaciones que no se vuelvan a repetir», analiza el seleccionador.

Contra Colombia hizo muchas pruebas en la alineación y en el sistema. Regresó al 4-2-3-1 que solía utilizar en la sub’21. Pero Brasil es otra cosa muy distinta. «Podría ser una semifinal o una final de un campeonato del mundo. Lo vamos a afrontar siendo conscientes de la importancia que tiene un partido contra Brasil. Hay mucho más foco, mucho más sentimiento», asume.

Los recuerdos del seleccionador contra Brasil no son buenos. De la Fuente fue el seleccionador en los Juegos de Tokio 2020 y España perdió la final contra los brasileños. Una costumbre iniciada en el Mundial sub’20 de 1985 en la URSS, en el que la España de Unzué –y Lopetegui de suplente–, Nayim, Marcelino, Patxi Ferreira, Losada y el valencianista Fernando entre otros, cayó contra el Brasil de Müller y de Silas. Y que tuvo continuidad en la final del Mundial de la misma categoría en 2003. La España de Iniesta perdió con un gol de Fernandinho, que después sería jugador del Manchester City durante muchos años. En aquel Brasil el lateral derecho era un tal Dani Alves.

Cada 18 años desde 1985 España pierde una final contra Brasil y a la selección de De la Fuente en 2021 la derrotó un gol del exbarcelonista Malcolm. «En el minuto 87 Bryan Gil lanzó un tiro al palo. Y en un desajuste, un error en un córner que sacamos nosotros, en un contraataque nos hacen un gol. Ante rivales de máxima igualdad el que cometa un error pierde el partido», recuerda el seleccionador. Y la máxima sirve igual para este partido entre las selecciones absolutas. Es algo más que un partido amistoso, aunque no se juegue un título. La final que le falta jugar a los países con un título absoluto en juego.