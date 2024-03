El partido para Vinicius que se inventó Rubiales

El 13 de junio del año pasado Luis Rubiales presentaba el partido amistoso España-Brasil con el lema «una misma piel» para luchar contra el racismo. A su lado estaba Ednaldo Rodrígues, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Ninguno de los dos acabó el año presidiendo su Federación. Rubiales fue inhabilitado por el beso a Jenni Hermoso cuando aún no se conocía todo lo que se esconde detrás de su paso como presidente por la Federación Española de Fútbol. Ednaldo Rodrígues fue inhabilitado en diciembre por un tribunal de Río de Janeiro por irregularidades en el proceso electoral. Aunque en enero el Tribunal Supremo lo restituyó en su puesto. Los presidentes se han movido de la foto, pero lo que no ha cambiado es el motivo del partido. El racismo que explotó contra Vinicius en el último tramo de la temporada pasada movió a la Federación a organizar el partido y a elegir el lema de «Una misma piel». Y ahí sigue.

El brasileño rompió a llorar durante la conferencia de prensa previa al partido. «Tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar», dice. «Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan», añadió antes de romper a llorar de nuevo. «Sólo quiero jugar al fútbol y hacer todo por mi club y por mi familia».

El madridista atendió a los medios durante casi 45 minutos. «Jugar al fútbol es muy importante pero la lucha contra el racismo es importantísima. Quiero que las personas de color tengan una vida como los demás. Si no fuera por eso me hubiera rendido ya», asegura. Vinicius afirma que España no es un país racista, pero eso no significa que no haya racismo. «El problema que hay es que en España el racismo no es delito», dice. «Es muy triste porque con cada denuncia me siento más triste. Hay racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo. Me entristece mucho, a mi padre también le pasaba porque escogían al blanco para trabajar. He luchado mucho, pero nadie me está apoyando. Cada día me siento más triste por esto», insiste el brasileño.

«Lo que más rabia me da es la falta de castigo. Ayudaría que hubiera un castigo para que la gente tuviera miedo de decir lo que dice», asume Vini. «En Brasil ahora sí es delito el racismo, y eso ayuda. Me siento más acogido. Me siento apoyado por los jugadores y compañeros porque cada vez se habla más de esto, pero FIFA, UEFA y Conmebol podrían hacer más. Espero que en el futuro vaya a menos y haya menos gente que pase por esto», añade.

A pesar de todo asegura que no ha pensado en abandonar la Liga española. «Yo nunca he pensado en salir de aquí porque si salgo de aquí le estoy dando a los racistas lo que quieren. Quiero luchar por estar en el mejor equipo del mundo, marcando muchos goles y ganando muchos títulos para que la gente vea cada vez más mi cara. Es muy complicado, pero voy a seguir fuerte», añade.

Vinicius puede encontrase con su compañero Dani Carvajal. «No creo que España sea un país racista, tenemos un nivel de integración altísimo. Yo vengo de un barrio humilde de Leganés, me he criado con chicos de muchas nacionalidades sin ningún problema, tengo amigos con otro color de piel. Desgraciadamente hay gente que va al fútbol a descargar su rabia y su ira. Ojalá que ese tipo de gente no pueda entrar a los estadios», dice el lateral, que alaba la fortaleza mental de su compañero en el Real Madrid.

«Me sorprendió mucho para bien, llegó muy joven, empezó entrando poco a poco con Solari y con Julen [Lopetegui]. La mejora que ha dado ha sido espectacular, los que estábamos dentro no dudábamos de su juego pero recibió muchísimas criticas cuando no estuvo acertado de cara a gol», recuerda. «Se habló de que no la metía y con tanta crítica en el Real Madrid no muchos jugadores se han sobrepuesto a esto. Ha sido capaz de levantarlo y ahora mismo es uno de nuestros líderes», dice.

«Me parece que es top mundial. No sé si el uno, el dos o el tres, pero está entre los mejores del mundo seguro. Un fuera de serie», reconoce el seleccionador español, Luis de la Fuente.

«Es muy difícil para Vinicius, para un jugador joven que está empezando su carrera. También sucede en nuestro país, la Fiscalía debería atajarlo. Es inaceptable», dice el seleccionador brasileño, Dorival Junior. «Si hubiera un castigo ejemplar, eso acabaría. Si la justicia humana no hace nada, lo hará la divina», añade. Todo gira alrededor de Vinicius.