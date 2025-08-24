España logra ocho medallas y acaba sexta en el Mundial de Milán

El palista español Jaime Duro se ha colgado la medalla de plata en la final de C1 5.000 metros del Campeonato del Mundo de piragüismo en modalidad esprint, que se ha disputado en Milán (Italia), mientras que Alex Graneri ha logrado el bronce en K1 500 metros, y España cierra la cita con un total de ocho medallas.

En la última jornada de competición en el Idroscalo de la capital lombarda, Duro, campeón de Europa de maratón, se situó tercero en las dos primeras vueltas de la prueba de larga distancia. Poco a poco, el pontevedrés fue recuperando terreno para cruzar la meta segundo (23:43.67), a solo dos segundos del moldavo Serghei Tarnovschi (23:41.31). El bronce fue para el polaco Wiktor Glazunow.

Horas antes, Graneri también se llevó metal en la final de K1 500. El mallorquín pasó la boya del ecuador de la prueba en segundo lugar, pero en los últimos metros se vio adelantado por el húngaro Adam Varga, subcampeón olímpico de K1 1.000, y cruzó la meta tercero (1:39.05). El checo Josef Dostal (1:38.43) se proclamó campeón.

De esta manera, España despide el Mundial con ocho medallas: el oro del equipo femenino de K4 500 metros; las platas de Pablo Graña en C1 200 metros, del equipo masculino de C4 500 metros y de Jaime Duro en C1 5.000 metros; y los bronces del K4 500 masculino, el C2 500 de Àngels Moreno y Viktoriia Yarchevska, María Corbera en C1 500 metros y Alex Graneri en K1 500 metros.

Nuestro país concluye así en la sexta posición de un medallero que ha dominado Hungría con 13 metales, seis de ellos de oro. En cuanto al número total de preseas, solo el combinado húngaro ha conseguido más que los piragüistas españoles.