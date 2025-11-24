El adiós de Anadius: el rey pirata de Los Sims 4 abandona su legado

Anadius, el creador detrás del legendario Sims 4 Updater —una herramienta que permitía desbloquear casi todos los packs, expansiones y kits de Los Sims 4 sin pagar—, ha desaparecido. Su marcha repentina ha dejado a la comunidad dividida, algunas personas tristes por su partida y otras preocupadas por el futuro del proyecto que él mismo impulsó.

¿Qué es Anadius y por qué era tan conocido?

Durante años, su Sims 4 Updater se convirtió en una especie de mito entre los jugadores que querían evitar el alto precio de los DLC de EA. Según los cálculos de la comunidad, su herramienta permitía ahorrar hasta 1.449 dólares en contenido oficial de Los Sims 4.

Aunque el uso de herramientas de piratería es claramente ilegal y controvertido, Anadius contaba con una legión de usuarios que lo veían como una especie de Robin Hood digital dentro del ámbito de los Sims. Gracias a su trabajo, varios jugadores podían disfrutar de expansiones sin pagar, lo que lo convirtió en una figura icónica dentro de algunos foros y comunidades.

La salida: Anadius “se retira” sin dar explicaciones

El punto de inflexión llegó recientemente: Anadius anunció su retiro. En su mensaje de despedida, escribió en Reddit:

“I decided to step down. Don’t pester my close friends … I acted like an asshole … I haven’t told them the reason why either.”

Agregó además que “el Sims 4 Updater está muerto, muerto” y que el código fuente de sus herramientas está “seguro con el equipo de moderación”, lo que abre la puerta a que otros mantengan viva la herramienta si se comprometen a actualizarla en caso de fallos.

Para muchos, fue un golpe duro. En los foros de r/PiratedGames, el anuncio generó una ola de nostalgia y agradecimiento. Hay quienes incluso afirman que dejaron de jugar si su acceso a las expansiones desaparece con él.

La controversia tras su sucesora: Simmerella

En el vacío dejado por Anadius, emergió otra cara: Simmerella, creadora conocida en la comunidad de Los Sims. Ella asumió el mantenimiento del unlocker, pero con un giro polémico: su versión está ligada a una suscripción de Patreon.

Este cambio ha generado resistencia. Parte de la comunidad critica que la herramienta pirateada, que siempre fue gratuita, ahora se monetice: “pierde todo lo que representaba Anadius”, comenta un usuario.

Además, algunos señalan un problema adicional: Patreon exige verificación legal e ingresos reportables para los creadores. Eso significa que solo ciertos “privilegiados” podrían mantener el servicio como Simmerella lo propone, lo que ha encendido el debate entre quienes desean accesibilidad total y quienes están dispuestos a pagar para seguir accediendo rápidamente a los packs.

Problemas técnicos, denuncias y borrado de contenido

Con la salida de Anadius, varios usuarios reportan que su juego deja de reconocer los packs pirateados. Hay reportes en Reddit de personas que ahora ven errores como “pack not owned” o incluso que Los Sims 4 ya no se inicia correctamente sin esas expansiones.

Otros han denunciado haber sido baneados en su cuenta de EA poco después de usar el unlocker. En un caso especialmente grave, un usuario afirmó que fue bloqueado apenas dos días tras instalar la herramienta y pidió consejo para apelar.

Además, hay quienes afirman que el desbloqueador ya no se puede descargar correctamente o que da errores al instalarse (especialmente en macOS), lo que añade más incertidumbre al cierre de este capítulo.

Impacto en la comunidad y futuro incierto

La marcha de Anadius no solo es técnica o funcional: es simbólica. Muchos lo veían como una figura contraria a la codicia de EA, alguien que compartía contenido “a precio cero” para permitir que más jugadores accedieran a todo el contenido. Ahora, con su partida y la presencia de un sucesor de pago, la comunidad se fractura.

Algunos defienden la monetización como algo inevitable, dado el mantenimiento necesario y los riesgos legales. Otros la interpretan como una traición al modelo original.

Para muchos Simmers, la desaparición de Anadius representa el fin de una era. Si Simmerella u otros desarrolladores mantienen el proyecto, deberán pagar el precio (no en dólares, sino en legitimidad y respaldo). Y para quienes usaban el Updater por ahorro, su retiro podría no ser solo un golpe técnico, sino un cierre emocional a un capítulo complejo del mundo pirata de Los Sims 4.

Conclusión

El adiós de Anadius ha dejado una herida abierta en la comunidad pirata de Los Sims 4. Su partida y la controversia en torno a su sucesora demuestran que incluso en los mundos informales de la piratería, el poder de influyente y el modelo de sostenibilidad son temas inevitables — y complicados.