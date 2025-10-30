Alicante será la sede del próximo mundial de TFT

Del 14 al 16 de noviembre, los focos del universo competitivo de Teamfight Tactics se centrarán en Alicante, que acogerá por primera vez a los mejores jugadores de EMEA y AMÉR en un evento presencial sin precedentes. La Tactician’s Crown, correspondiente al Set K.O. Coliseum, que traerá a España a 18 jugadores de élite de todo el mundo, marcando un hito histórico: todos los participantes competirán presencialmente, excepto los jugadores procedentes de Asia, que estarán conectados simultáneamente al evento.

Este nuevo formato, impulsado por Riot Games y producido por GGTech Entertainment en los platós de Ciudad de la Luz, eleva el listón de los esports con una experiencia híbrida que combina escenario físico, competición internacional y retransmisión en directo.

GGTech, referente en la organización de grandes eventos gaming, suma a su trayectoria un nuevo desafío: jugadores compitiendo cara a cara en el escenario, mientras co-streamers retransmiten en directo desde el mismo escenario, amplificando el alcance y la emoción del torneo.

18 jugadores, dos continentes, un solo campeón

Durante tres días, los jugadores procedentes de países como Francia, Polonia o Estados Unidos se enfrentarán en rondas eliminatorias hasta coronar al campeón, que se llevará el trofeo de la Tactician’s Crown, 150.000 dólares y el título de mejor estratega del mundo. El evento repartirá un total de 470.000 dólares en premios, consolidando su posición como uno de los torneos más prestigiosos del circuito internacional de TFT.

Sigue la acción en directo: la competición podrá verse a través de los canales oficiales de Teamfight Tactics en Twitch, YouTube y redes sociales, donde los co-streamers ofrecerán una cobertura única desde el corazón del evento.

Una experiencia global con alma local

La elección de Alicante como sede para EMEA y AMÉR no solo refuerza la apuesta por la descentralización de los esports, sino que también posiciona a España como referente mundial en la producción de eventos gaming. GGTech continúa liderando esta transformación, integrando tecnología, talento y comunidad en cada proyecto.

Además, el evento representa una oportunidad única para conectar a creadores de contenido con audiencias internacionales y fomentar el desarrollo de la industria digital en nuevas regiones. La presencia de co-streamers en el escenario no sólo amplifica la cobertura del torneo, sino que también convierte el evento en un punto de encuentro entre competición, entretenimiento y cultura.

Con esta iniciativa, Riot Games y GGTech consolidan un modelo de evento que trasciende lo competitivo, apostando por una experiencia que celebra la diversidad de la comunidad global de TFT, al tiempo que impulsa el ecosistema local de esports y tecnología.