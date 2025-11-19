Del 21 al 23 de noviembre, Zaragoza acoge OWN Zaragoza 2025

OWN Zaragoza 2025 se presenta como un festival gaming de primer nivel, con una propuesta muy completa que abarca desde el juego competitivo más exigente hasta la nostalgia de las máquinas clásicas. Durante los tres días del evento (21-23 de noviembre), la Feria de Zaragoza se transformará en el epicentro del ocio digital, con escenarios dedicados, torneos y espacios para todos los estilos de jugador.

LAN Party: 100 horas de juego sin parar

Uno de los grandes atractivos es la Movistar LAN Party, que llega a Zaragoza por primera vez fuera de Valencia. Gracias a una conexión ultrarrápida proporcionada por Movistar, cientos de jugadores podrán convivir, competir y socializar durante más de 70–100 horas seguidas, en una atmósfera de comunidad gamer intensa.

Dentro de esta LAN, se organizan más de 40 torneos con premios, incluyendo títulos muy populares como League of Legends, VALORANT, CS2 o Fortnite. Además, quienes opten por entradas premium podrán disfrutar de zonas de descanso, tiendas para acampar dentro del recinto y facilidades para hacer del gaming su experiencia de fin de semana completa.

Esports: competiciones de alto nivel

Más allá de la LAN, OWN Zaragoza apuesta fuerte por los esports profesionales. Uno de los eventos estrella es el OWN Masters de Rainbow Six Siege X, en colaboración con Ubisoft. El torneo incluye una fase online previa y culminará con un showmatch presencial el 23 de noviembre, donde el equipo ganador se enfrentará a creadores de contenido destacados como Caramelo, Miwell o SoramusicR6.

Además, el festival acogerá la Iberian Cup de League of Legends, cuyos enfrentamientos decisivos se disputarán en el escenario principal. Se trata de una competición muy esperada, ya que reúne a equipos de España y Portugal en un formato de alto nivel. También habrá finales de otros torneos, como la del circuito nacional de CS2.

Cultura retro y Zona Arcade

Para quienes aman lo clásico, OWN Zaragoza ofrece una Zona Arcade nostálgica, con máquinas reales de los años 80 y 90. Allí se podrá disfrutar de videojuegos históricos mientras se aprende sobre la evolución del gaming como parte de la cultura digital.

Este espacio también incluirá exposiciones que muestran cómo los videojuegos han influido en el arte, la moda y la creatividad, convirtiéndose en mucho más que un mero entretenimiento.

GuiñotePro: tradición y comunidad en formato digital

Un toque muy local y original viene con GuiñotePro, un torneo digital de guiñote (juego de cartas muy popular en Aragón) que une la tradición con la tecnología. Durante el festival se podrá competir, aprender con expertos y optar a premios como consolas PlayStation 5 o tarjetas regalo.

GuiñotePro no es solo competición: también habrá masterclass, sorteos y un stand permanente en el evento para que tanto los veteranos como los recién llegados puedan sumergirse en este juego tan arraigado en la cultura aragonesa.

Conclusión del apartado gaming

En OWN Zaragoza 2025, el gaming no es un añadido: es el corazón del evento. Con torneos de esports, una LAN Party de largo aliento, una zona arcade evocadora y un guiño a las tradiciones locales con GuiñotePro, el festival ofrece algo para todos. No importa si eres un jugador competitivo, un fan del retro o simplemente buscas vivir la experiencia gamer en comunidad: OWN Zaragoza tiene un espacio hecho a tu medida.