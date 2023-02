Heracles Gaming y Ceitil Games se unen para mejorar la experiencia del club

Heracles Gaming, club de esports acelerado por Ceuta Open Future, y la empresa Ceitil Games han firmado un acuerdo de unión para fortalecer la propia marca de Heracles dentro del sector de los esports y ampliar la experiencia de cara a futuros eventos gaming.

Con la llegada de esta empresa sirve como enlace perfecto entre dos ceutíes como son: Melchor León, propietario de Ceitil Games y Javier Llado como fundador de Heracles Gaming; siendo los socios mayoritarios de la actual marca. Esto ayudará a mejorar al club gracias a la experiencia; tanto del propio Melchor como de la empresa de Ceitil Games, a nivel de creación de eventos que se pondrá a la disposición del club tras la posición de la marca junto a los éxitos deportivos en distintas secciones a través de los logros de los fundadores de Heracles Gaming; entre ellos Javier Llado.

Tras sus éxitos en la pasada campaña como: Conseguir una plaza dentro de las finales de Rainbow Six Spain Nationals en Gamepolis Málaga durante el mes de Julio de manera presencial tras vencer a Emonkeyz SD Huesca en los playoff a nivel nacional como posicionarse dentro de los playoff en la pasada campaña de VCT 2022 Challengers Portugal y; a su vez ligado a 2023, su participación en la final de la Six Masters Iberia; como su nombre indica referente al ámbito nacional de Rainbow Six, frente a uno de los clubes más importantes a nivel nacional e internacional dentro del sector de los esports como es Rebels Gaming.

Esto servirá; tanto a nivel empresarial a gran escala como a nivel deportivo de manera magistral, a dar un paso adelante dentro del sector esports ampliando las fronteras de negocio del club manteniendo intactos los pilares principales del club que será clave de cara al futuro dentro del ámbito del entretenimiento gracias a la unión de los socios mayoritarios; Melchor León y Javier Lladó, dos ceutíes con el mismo objetivo: Ser el club esports más importante de Ceuta y de España tanto a nivel deportivo como de entretenimiento.

Además, el proyecto se está asentando en la ciudad autonómica donde la industria se está desarrollando alrededor suyo. Si bien es cierto, los deportes electrónicos han tenido una gran acogida en Ceuta y paulatinamente se han ido viendo eventos que han reforzado precisamente esta idea.

Por último, cabe destacar que en post a este mismo desarrollo Heracles no deja de ser un proyecto con apenas un año de vida y aun así se ha introducido en la escena a base de trabajo y constancia y, sobre todo, buscar las mejores sinergias que exploten su producto.

Habrá que seguir de cerca a Heracles durante todo 2023 y ver por donde se mueve y si los súbditos de Hércules siguen creciendo hasta ser uno de los clubes de la élite.