Riot Games podría estar presente en la Esports World Cup

Después de las vacaciones de Navidad, el entusiasmo por los deportes electrónicos está regresando poco a poco. Esta semana surgió la noticia de que Riot Games está negociando para permitir un torneo de exhibición de League of Legends en la Copa Mundial de Esports, algo que fue anunciado recientemente por el gobierno de Arabia Saudita. Es un festival de juegos de ocho semanas y una serie de competencias deportivas de múltiples títulos que se llevará a cabo en Riyadh, Arabia Saudita (anteriormente conocido como Gamers8) a partir de julio.

La información se basa en correos electrónicos internos (aún no confirmados) enviados a empleados confidenciales de la empresa durante las vacaciones. El correo electrónico decía que Riot Games todavía está esperando detalles sobre el evento de League of Legends organizado por terceros, pero permitirá que participen dos equipos de cada liga y no elegirá quién asistirá al evento.

El correo electrónico decía que Chris Greely, director de estrategia global de League of Legends Esports, pidió a cada liga que "haga todo lo posible para allanar el camino para un Campeonato Mundial de Esports para la primera semana de julio".

Un portavoz de Riot Games no quiso comentar específicamente sobre el contenido del correo electrónico filtrado, pero dijo a Esports Advocate el martes por la noche que se están llevando a cabo conversaciones con organizadores de torneos externos, así como con la Esports World Cup.

El representante de Riot Games, afirma que: "Hemos estado evaluando nuestro enfoque hacia eventos de terceros. Si se hacen correctamente, los torneos de terceros podrían brindar a los equipos y jugadores profesionales oportunidades competitivas opcionales adicionales, así como nuevas fuentes de ingresos. También sabemos que los fans han estado pidiendo más torneos internacionales e interregionales, y si bien estos eventos no serían operados por Riot, creemos que podrían ser parte del cumplimiento de esa solicitud, además de las competiciones que producimos. Los Juegos Asiáticos del año pasado fueron un gran ejemplo del impacto positivo que los eventos de terceros pueden tener en nuestros deportes electrónicos, y creemos que hay espacio para más si se planifican cuidadosamente. Hemos estado en conversaciones con varios organizadores de torneos, incluida la Esports World Cup, sobre cómo desbloquear la participación de los equipos en dichos eventos. Estamos explorando activamente estas oportunidades, incluido si pueden encajar en el calendario 2024 y cuándo, pero no se ha confirmado nada en este momento. Tendremos más información para compartir a medida que completemos el proceso de evaluación".

Puede ser que en el futuro Riot Games incluya sus dos famosos videojuegos en la Esports World Cup.