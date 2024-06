Schneider Electric entra en el ecosistema del gaming a través del Circuito Tormenta

Schneider Electric se une al mundo del gaming y el entretenimiento a través del Circuito Tormenta. La compañía europea que opera a nivel mundial, acompañará y dará apoyo al proyecto de Riot Games, considerado la mayor estructura de esports amateur del país, ya que es el primer escalón para llegar al escenario profesional de los videojuegos.

Schneider Electric proporcionará su potente APC™ Back-UPS ™ Pro Gaming, que ofrece protección de energía ininterrumpida, incluso en zonas donde la red es inestable, manteniendo a los ordenadores de alto rendimiento conectados tanto a sus videojuegos como a su audiencia, independientemente de las interrupciones de energía. Esto supone un nuevo hito en la trayectoria del Circuito Tormenta que ya cuenta con el apoyo de otras empresas como Intel, MediaMarkt, OMEN, Samsung SSD, Dulcesol y CLIX PRO.

En palabras de Víctor Gago, Secure Power IT & ET Channel Sales Manager de Schneider Electric: “Sabemos que la fiabilidad y conectividad es fundamental para los jugadores e influencers. Cualquier fallo puede tener un impacto para ellos, no solo en la retransmisión, sino también en la seguridad de sus equipos, como por ejemplo la tarjeta gráfica. En este sentido, APC™ Back-UPS ™ Pro Gaming asegurará el perfecto desarrollo del Circuito Tormenta”.

Para Alberto Martín, Chief Revenue Officer de GGTech Entertainment: “Nos hace mucha ilusión colaborar con una marca con una historia tan larga en el tiempo como Schneider y sobre todo que haya elegido al Circuito Tormenta para dar sus primeros pasos en el mundo de los esports. A partir de ahora, compartirá experiencias únicas con la comunidad de jugadores”.

Los esports, industria al alza

Según el Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España, los esports obtuvieron un crecimiento en su inversión de un 23,7% en 2023, situándose en una cifra de 37 millones de euros, frente a los 29,9 millones del ejercicio anterior. En el informe Entertainment and Media Outlook 2021-2026 España, elaborado por PwC, se calcula que el sector de los esports en nuestro país duplicará su tamaño en 2026, con unos ingresos de 53 millones de euros.

España es uno de los mercados más maduros de Europa en el entorno del gaming: posee la mayor cifra de consumidores de pago de esports de todo el continente, con una audiencia joven que alcanzó los 2,9 millones de entusiastas en 2022 (datos de la Asociación Española del Videojuego).

La consolidación de la industria ha llevado a Schneider Electric a entrar en el ecosistema del gaming. El logo de la empresa será visible en todas las competiciones y actividades organizadas por el Circuito Tormenta, tanto en eventos físicos como en sus retransmisiones en streaming. Además, la marca también tendrá presencia en todas las comunicaciones de ambos proyectos a través de las redes sociales así como en sus páginas web.