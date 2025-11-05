Sonic Rumble: el nuevo juego estilo Fall Guys del erizo azul

Sonic vuelve a correr, pero esta vez no lo hace solo. SEGA lanzará Sonic Rumble, un nuevo título gratuito que mezcla la velocidad clásica del erizo con la locura competitiva de los juegos tipo party royale. Hasta 32 jugadores competirán simultáneamente en arenas llenas de obstáculos, anillos, trampas y pura adrenalina. El resultado: un Sonic más social, caótico y moderno que nunca.

Un giro inesperado en la fórmula del erizo

A lo largo de más de tres décadas, Sonic the Hedgehog ha pasado por casi todos los géneros imaginables: plataformas, carreras, aventuras 3D, incluso juegos de lucha. Pero Sonic Rumble representa un salto distinto. Esta vez, el estudio japonés Sega Hardlight, junto con Rovio Entertainment (los creadores de Angry Birds), se atreve a transformar la esencia de Sonic en una experiencia multijugador frenética.

El punto de partida es sencillo: el Dr. Eggman ha creado un mundo de juguetes donde todo está diseñado para el caos. En este colorido escenario, hasta 32 jugadores controlan versiones “de juguete” de los personajes clásicos —Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow y muchos más— mientras compiten por sobrevivir a una serie de pruebas tan absurdas como divertidas.

Correr, esquivar, empujar, saltar, caer y volver a empezar: Sonic Rumble es un festival de velocidad y descontrol con el ADN de la mascota de SEGA.

Una fiesta de velocidad y estrategia

El juego combina elementos de títulos como Fall Guys y Mario Party, pero con una identidad propia centrada en la velocidad y la física característica de la saga. Las partidas se estructuran en rondas cortas con diferentes modos:

Race Mode, donde gana quien llegue primero a la meta.

Survival Mode, en el que los jugadores eliminados caen fuera del circuito.

Ring Battle, centrado en recolectar el mayor número de anillos antes del final.

Cada ronda está diseñada para durar pocos minutos, lo que hace que Sonic Rumble funcione perfectamente tanto para sesiones rápidas en móvil como para maratones en PC o consola.

La clave no es solo correr: el contacto físicoy el uso del entorno serán esenciales para sobrevivir y sacar ventaja de los errores de los demás.

Un Sonic global, accesible y competitivo

Rumble será gratuito (free-to-play) y estará disponible en PC, dispositivos móviles (iOS y Android) y más adelante en consolas. Sega ha prometido una política sin gacha ni mecánicas pay-to-win, apostando en su lugar por cosméticos desbloqueables, skins temáticos y eventos de temporada. Una decisión estratégica que busca conquistar a un público más amplio sin alejar a los fans veteranos.

La colaboración con Rovio no es casual: tras la adquisición del estudio por parte de SEGA en 2023, la compañía japonesa ha apostado fuerte por conectar sus franquicias clásicas con el mercado móvil, y Sonic Rumble es su primer gran experimento dentro de esta nueva era.

Además, el juego ha sido desarrollado con Unreal Engine, lo que garantiza una presentación visual impecable: escenarios brillantes, animaciones fluidas y un diseño de personajes con acabado de figuras coleccionables. Todo apunta a un apartado técnico pulido y colorido, ideal para partidas rápidas y retransmisiones en streaming.

Un proyecto que necesitó tiempo

Aunque Sonic Rumble se anunció en 2024, su lanzamiento ha sufrido varios retrasos. Inicialmente previsto para la primavera de 2025, SEGA decidió aplazarlo para pulir el contenido y ampliar los modos de juego.

La decisión parece acertada: las pruebas cerradas del verano dejaron una impresión positiva entre los jugadores, destacando su fluidez, variedad y balance competitivo. Muchos testers coinciden en que el título “tiene el potencial de ser el Fall Guys de Sonic”.

Sonic en una nueva etapa

Sonic Rumble no llega para reemplazar a los títulos principales del erizo, sino para ampliar su universo. Mientras Sonic Team continúa trabajando en proyectos más narrativos, este spin-off busca posicionarse como el punto de encuentro entre lo clásico y lo social, donde cualquier jugador —fan o no del erizo— pueda sumarse al caos con solo pulsar “jugar”.

Sonic dejará atrás las pistas lineales para enfrentarse a su reto más impredecible: otros 31 jugadores dispuestos a arrebatarle la victoria. Velocidad, reflejos, suerte y una buena dosis de locura serán las claves para sobrevivir en este nuevo mundo de juguetes.

En Sonic Rumble, la velocidad ya no es suficiente: solo quienes sepan combinar reflejos, estrategia y un toque de caos podrán reclamar la victoria.