Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas a mejor juego multijugador

El próximo día 30 de octubre tienes una gran cita para conocer los mejores videojuegos del año 2025. Esto será posible debido a la gala de Premios La Razón Videojuegos by Difoosion, en donde gracias a nuestros patrocinadores, Lenovo, Elgato y Corsair, seleccionaremos los mejores juegos y periféricos gaming en diferentes categorías. Por supuesto, todo esto con el único afán de reconocer el increíble trabajo que han hecho todas las compañías del mundo de los videojuegos para ofrecer un 2025 tan increíble como el que hemos podido vivir.

Entre tanta entrega, hay un género que siempre logra destacar entre los jugadores, los modos multijugador siguen ganando mucho público y como no podía ser de otra forma, tenemos una categoría dedicada exclusivamente para conocer qué videojuegos se lleva el premio a mejor multijugador del año. Como podrás ver a continuación, la competencia es realmente dura, por lo que seguramente más de uno conseguirá llamar tu atención. Ahora sí, vamos con lo importante, estos son todos los nominados en esta categoría.

Finalistas a mejor juego multijugador del año en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion

Durante el transcurso de este 2025 son muchos los juegos que llegaron a la biblioteca de todos los jugadores. Como bien sabes, una gran cifra cuenta con un componente multijugador, sobre todo aquellos que son más competitivos, aunque los modos cooperativos también están ganando protagonismo últimamente. De esta pequeña lista saldrá nuestro ganador, así que no te pierdas la gala que llegará próximamente.

Helldivers II

Desarrollador: Arrowhead Studios

Distribuidor: PlayStation

Bichos, bots y asesinos a los que hay que detener. Únete a un escuadrón de élite y descarga una increíble potencia de fuego junto a unas estrategias épicas en nombre de la democracia. Helldivers II cuenta con un multijugador divertido y por supuesto, con una gran cantidad de enemigos que debes detener antes de que sea demasiado tarde.

League of Legends

Desarrollador: Riot Games

Distribuidor: Riot Games

League of Legends es posiblemente uno de los juegos más conocidos y jugados en el mundo. Con el paso del tiempo solamente ha ido ofreciendo más y más contenido que mejora su jugabilidad y por supuesto, el contenido que tiene disponible para los usuarios. Como puedes ver, por muchos años que lleve en activo, cada temporada siempre consigue sorprender y mantener a los usuarios, por eso se ha colado en esta lista.

Valorant

Desarrollador: Riot Games

Distribuidor: Riot Games

Desde su lanzamiento, este hero shooter ha tenido un gran protagonismo en el público, sobre todo en PC y en el mundo competitivo profesional. Sin embargo, también hay millones de jugadores casual que se enfrentan cada día en partidas frenéticas con los diferentes agentes que forman este juego. Prueba diferentes armas y habilidades que pueden darle un vuelco a la partida en cualquier momento.

The Finals

Desarrollador: Embark Studios

Distribuidor: Best Vision

The Finals es un juego totalmente gratuito que ha logrado cautivar a muchos jugadores. Lucha junto a tus compañeros en arenas virtuales que puedes modificar, explotar e incluso destruir. Crea tu propio estilo de juego en este shooter en primera persona para ganar torneos de alto nivel y alcanzar la fama para convertirte en el mejor jugador del mundo.

Fortnite

Desarrollador: Epic Games

Distribuidor: Epic Games

Este juego se convirtió en un auténtico boom desde su lanzamiento. Si bien muchos pensaban que el paso del tiempo podría dejarlo de lado, lo cierto es que, gracias a sus actualizaciones y diferentes cambios, se ha convertido en uno de los más jugados sin lugar a duda. Fortnite está en el trono de los battle royale y parece difícil que alguien pueda cambiar eso.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

Si quieres descubrir cuál de estos juegos se llevará el premio a Mejor Juego Multijugador en la gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, recuerda que nosotros celebraremos una gala presencial con todos los miembros del sector que quieran acompañarnos. Desde luego, si eres un amante de los videojuegos, es algo que no te puedes perder. Aquí tienes todos los detalles: