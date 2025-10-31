La industria del videojuego vivió un día muy especial con la celebración de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion. Fue una gala que reunió a los profesionales del sector para reconocer la excelencia y la creatividad. En un año marcado por lanzamientos ambiciosos y propuestas innovadoras, los galardones sirvieron para destacar a aquellos títulos y periféricos en diferentes categorías.

Un reconocimiento al crecimiento y la creatividad del sector

Eugenio Estrada, CTO de Difoosion

Es en este contexto donde nace la primera edición de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, una iniciativa conjunta entre La Razón y el equipo de Difoosion que busca reconocer la excelencia en el desarrollo y el diseño vinculados a la industria. La redacción de videojuegos de La Razón ha sido la que ha seleccionado a los ganadores entre distintas categorías, mientras que el público también tuvo voz al elegir el mejor juego a través de una votación.

La edición de este año ha dejado una lista de vencedores que combina grandes propuestas internacionales con proyectos independientes que también han demostrado ser capaces de sorprender. Cada premio simboliza una contribución al desarrollo del medio, ya sea por su propuesta técnica, su narrativa o su capacidad para conectar con el público. A continuación, repasamos todos los ganadores de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion.

Mejor juego español - Ninja Gaiden: Ragebound

Ninja Gaiden: Ragebound consolida al estudio sevillano como referente del gaming español

Tras el éxito que supuso Blasphemous II, The Game Kitchen volvió a la carga con Ninja Gaiden Ragebound, una reinterpretación de una de las sagas de acción más legendarias del videojuego. El estudio sevillano imprime su sello propio en una propuesta de acción 2D frenética que se ha consolidado como uno de los títulos españoles más destacados de este año.

Mejor televisión para gaming - Samsung S95F

Samsung OLED S95F destaca principalmente por su calidad de imagen y rendimiento excepcionales

La Samsung OLED S95F destaca por su calidad de imagen y rendimiento excepcionales. Equipada con el procesador NQ4 AI Gen3, ofrece escalado inteligente a 4K, negros profundos y colores precisos validados por PANTONE. Por otro lado, su tecnología Glare Free reduce reflejos, mientras que sus 165 Hz, AMD FreeSync Premium Pro y Dolby Atmos la convierten en una opción perfecta para videojuegos. Una más que justa vencedora.

Mejor portátil para gaming - Asus ROG Strix SCAR 18

El portátil de Asus de última generación combina potencia y gráficos

Asus reafirma su liderazgo en el mundo gaming con el ROG Strix SCAR 18, un portátil que combina potencia extrema y portabilidad. Equipado con un procesador de última generación y una tarjeta gráfica de alto rendimiento, permite disfrutar de cualquier juego con la máxima calidad visual. Además, su amplia pantalla con alta tasa de refresco ofrece una experiencia fluida e inmersiva.

Mejor actor o actriz de doblaje - Vera Bosch

Vera Bosch es la voz de Tomorrow en Death Stranding 2: On the Beach

Vera Bosch es una de las voces más reconocidas del doblaje en España, conocida por ser la intérprete habitual de Zendaya y por su amplia trayectoria en el mundo del videojuego. Ha participado en títulos de enorme importancia como Hogwarts Legacy, Assassin’s Creed: Valhalla, Horizon: Forbidden West o Resident Evil 2. Este año ha brillado especialmente con su interpretación de Tomorrow en Death Stranding 2: On the Beach.

Mejor juego del público - Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza es el juego más querido del público

Tras años sin una nueva entrega, Donkey Kong Bananza marca el regreso triunfal del icónico gorila de Nintendo con una propuesta que se siente fresca y extremadamente divertida. Combinando la jugabilidad clásica de plataformas con un apartado visual repleto de vida, el juego celebra la esencia de la saga mientras se convierte en un importante exclusivo de Nintendo Switch 2.

Mejor consola de mano - Asus ROG Xbox Ally

Un harware potente para tratarse de una consola de mano

La Asus ROG Xbox Ally es la opción ideal para los jugadores que desean disfrutar de juegos de PC y Xbox Game Pass en cualquier lugar. Su pantalla de 7 pulgadas con resolución a 120 Hz y tecnología FreeSync Premium garantiza una experiencia visual fluida incluso en los títulos más exigentes. Premiada como mejor consola de mano, ofrece un rendimiento y una calidad que la convierten en una apuesta segura para los jugadores más exigentes.

Mejor consola de 2025 - Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 es la consola híbrida que refuerza la posición de la gran N

Nintendo Switch 2 se ha consolidado como la mejor consola de 2025 por su equilibrio entre potencia, portabilidad y versatilidad. Con un rendimiento mejorado y compatibilidad con títulos de la generación anterior, la consola de Nintendo mejora la experiencia de juego. Una propuesta que perfecciona el concepto híbrido que hizo legendaria a su predecesora.

Mejor creador de contenido del año - Sepuls3

Un dúo que combina carisma y creatividad para generar contenido viral

Sepuls3 ha sido reconocido como mejor creador de contenido, tras un año de crecimiento meteórico en TikTok. Este dúo de hermanos ha conquistado a millones de seguidores con su humor espontáneo y su gran talento para entretener a una amplia audiencia. Una de las voces más destacadas y carismáticas del entretenimiento digital.

Mejor formación para nuevas generaciones de desarrolladores - U-tad

La U-tad, reconocida por su labor en la formación de nuevos desarrolladores

La U-tad ha sido reconocida por su papel fundamental en la preparación de las nuevas generaciones de desarrolladores. En un sector en el que el talento humano es clave, es imprescindible ofrecer una formación que conecta a estudiantes con profesionales, empresas y experiencias reales, transformando la pasión por los videojuegos en auténticas carreras profesionales.

Juego del año - Clair Obscur: Expedition 33

Mensaje de agradecimiento del equipo de Sandfall Interactive, desarrolladora de Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 ha sido reconocido como el mejor juego del año en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion. Con un apartado visual deslumbrante y un sistema de combate innovador que mezcla acción y estrategia por turnos, el título francés ha sabido conquistar con un título que resulta de lo más original. Su profunda historia y dirección artística lo consolidan como una de las experiencias más memorables de este año.

Entregas Flash

Mejor periférico para gaming - Elgato Facecam 4K

Mejor dispositivo de audio para gaming - Corsair Virtuoso Wireless Max

Mejor monitor para gaming - MSI MPG 321URXW QD-OLED

Mejor adaptación a serie o película - Una película de Minecraft

Juego más esperado - GTA VI

Mejor juego indie - Hollow Knight: Silksong

Mejor juego de continuidad - Pokémon TCG Pocket

Mejor juego multijugador - Helldivers II

Debut del año - Split Fiction

Todos los ganadores en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion

Desde La Razón y Difoosion, queremos agradecer a todos los asistentes por acompañarnos en ese día que fue dedicado especialmente a la pasión por los videojuegos. Nuestro reconocimiento también a los patrocinadores Lenovo, Corsair y Elgato por su apoyo en este evento. Enhorabuena a todos los ganadores de esta primera edición. ¡Nos vemos en 2026 con la misma ilusión por seguir celebrando esta industria que nos une!