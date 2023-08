EA SPORTS FC anuncia su colaboración con el Ballon d’Or

Hoy, EA SPORTS FC anuncia que llevará el Ballon d'Or a EA SPORTS FC 24. Los jugadores podrán recibir el famoso trofeo en Carrera de jugador de EA SPORTS FC 24. Todo jugador sueña con ganar el Ballon d'Or. Desde 1956, cada año France Football concede el Ballon d'Or al mejor futbolista masculino y femenino de la temporada.

Considerado universalmente como el premio individual más prestigioso y valioso del fútbol, el icónico trofeo se expuso en Ámsterdam durante el EA SPORTS FC Livestream Event del 13 de julio con la presencia de los antiguos galardonados Luis Figo y Ronaldinho.

Las nuevas características tanto en la Carrera de Jugador como en la de Manager en EA SPORTS FC 24 ayudarán a los jugadores a controlar aún más su destino futbolístico. Alcanzar una temporada individual increíble en la Carrera de Jugador activará el nuevo diseño de la animación del Ballon d'Or.

David Jackson, vicepresidente de marca de EA SPORTS FC, ha declarado: “Estamos encantados de traer el prestigioso Ballon d'Or en EA SPORTS FC. Incluir estos icónicos galardones en el juego fomenta nuestros esfuerzos por ofrecer a los jugadores las experiencias futbolísticas más auténticas e inspiradoras posibles”.

It's official. The #BallondOr is coming to #FC24 Career.

See all the new features in 2 hours: https://t.co/HWnrvaafFL@francefootballpic.twitter.com/nYlHEWkuvb