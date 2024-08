Team Heretics, un club con dos caras

Team Heretics ha tenido dos caras a lo largo de este año, la del League of Legends que no termina de convencer, y la del VALORANT, donde ahora mismo es uno de los mejores equipos del mundo. En el League of Legends la temporada ha terminado para ellos quedándose fuera de los Worlds, pero en el shooter de Riot aún tienen que disputar la VALORANT Champions.

Los herejes han firmado un año normalito en LoL dejando unas sensaciones agridulces. En el split invernal terminaron la fase regular en la séptima posición dejando un mal sabor de boca. El roster no terminaba de convencer y su nivel no era lo suficiente bueno como para estar entre los mejores, pero aún así consiguieron el pase a los playoffs. Sin embargo, estas fases eliminatorias no duraron demasiado y cayeron a las primeras de cambio.

Llegaba Zwyroo al roster, y el equipo comenzó a mejorar su juego. Los resultados comenzaron a llegar y se vio una nueva versión del equipo. A pesar de esta mejoría, no ha sido suficiente y la temporada se ha terminado para ellos.

En cuanto a VALORANT, la cosa es totalmente distinta. Han conseguido formar un roster jovencísimo y Team Heretics se ha consolidado como uno de los mejores equipos de la región europea y del mundo.

En la VCT EMEA han logrado alcanzar los playoffs en los dos stages, quedando semifinalistas en el primero, donde perdieron ante Fnatic. Sin embargo, su mejor actuación hasta la fecha ha sido en la Masters de Shanghai, consiguieron la medalla de plata y es donde se les empezó a considerar como uno de los mejores equipos del mundo.

Team Heretics aún tiene que disputar la VALORANT Champions, el torneo más importante del año, y sin lugar a dudas son uno de los favoritos para levantar el título.