Un exinternacional alemán adicto a la Nutella admite usar inyecciones para perder peso tras su retirada

Max Kruse, exfutbolista alemán de 37 años, ha revelado públicamente su batalla personal con el peso tras su retiro profesional. En una confesión sincera, compartió los detalles de su estrategia para controlar su composición corporal.

Las inyecciones para reducir grasa se han convertido para Kruse en una herramienta controvertida pero efectiva para gestionar su peso corporal, un desafío que ha experimentado desde su salida del fútbol profesional.

El exinternacional alemán explicó al podcast Flatterball, a través de BILD, que inicialmente comenzó un tratamiento de inyecciones a principios de año, experimentando resultados significativos. Sin embargo, al interrumpir el procedimiento, su peso corporal aumentó rápidamente, pasando de 87 a 94 kilogramos en apenas seis semanas. "Se llama efecto yo-yo. Ahora he vuelto a pesar 94 kilos. He decidido volver a ponerme la inyección. Dejar de hacerlo no fue muy bueno", señaló Kruse.

Desde que terminó su carrera al máximo nivel, Kruse ha admitido que se ha dejado llevar más allá. El año pasado, tras atiborrarse de comida, reveló que había alcanzado un 33 % de grasa corporal, tres o cuatro veces el rango típico de un jugador profesional.

La ex estrella de la Bundesliga, que se retiró del fútbol profesional en 2023, fue noticia durante su carrera por su afición al póquer y a la Nutella, e incluso se le prohibió disfrutar de esta crema de chocolate en 2016. Su testimonio arroja luz sobre un problema común entre deportistas retirados, como es el mantenimiento de la condición física.