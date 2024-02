Fabricio Werdum,con pasaporte español y del Rayo: el otro Topuria antes de Topuria

El combate de Ilia Topuria hizo madrugar a España y su victoria lo ha colocado en los altares del deporte patrio junto a Rafa Nadal o Fernando Alonso. El hispanogeorgiano se proclamó campeón mundial de UFC en la categoría de peso pluma tras arrebatar el título al australiano Alexander Volkanovski gracias a un KO en el segundo asalto. En el combate celebrado en el pabellón Honda Center de la ciudad de Anaheim (California, EE.UU.), el español se mantuvo estratégico y ordenado en el primer 'round' pero aprovechó un descuido de 'The Great' en el segundo para llevarlo contra las rejas y contactar varios directos que lo dejaron noqueado.

Topuria se convierte así en el primer representante español en alzarse con un cinturón de la que es considerada la franquicia más importante de las artes marciales mixtas (MMA, en inglés) a nivel mundial.

O al menos eso es lo que hemos leído en los titulares que han dado la vuelta al mundo. Sin embargo, ya hubo un Topuria antes de Topuria. Fabricio Werdum es brasileño tiene nacionalidad española y como Ilia salía a competir con sus las dos banderas."Me siento orgulloso de mi doble nacionalidad. España me ayudó mucho a crecer en mi carrera y a ser campeón de la UFC. Yo tenía pasaporte español cuando logré el cinturón de peso pesado" confesó en varias entrevistas a medio como ABC o el el diario As.

Ahora, un aficionado a vuelto a rescatar su gesta en redes sociales. "Este es Fabricio Werdum. También tiene nacionalidad española y también fue campeón mundial de la UFC hace ya años, además de los pesados, con un carrerón y del Rayito" ha publicado el usuario en "X".

Orgulloso de España y del Rayo Vallecano

Ha vivido durante años en Madrid, posee la doble nacionalidad y nunca ha ocultado su pasión por el Rayo Vallecano. Llegó a España para reunirse con su madre, española de nacimiento, quien se había trasladado a la ciudad de Madrid pocos años antes. A la edad de 17 años, poco después de su llegada a España, cuando no era más que un cinturón azul, empezó a enseñar el arte de JJB en Madrid y otras ciudades de España. A pesar de entrenar sólo con cinturones blancos y azules, se convirtió en Campeón del Mundo de Jiu-jitsu brasileño, siendo ascendido al rango de cinturón negro por el Maestro Sylvio Behring tres años más tarde.

Nacido en Porto Alegre, Brasil, el expeleador de UFC, Fabricio Werdum, es recordado por haber ostentado el campeonato en la categoría de peso pesado. Werdum debutó en el octágono de la UFC en abril de 2007 y perdió por decisión unánime ante Andrei Arlovski.

Werdum tuvo un par de etapas en UFC y en total dejó un récord de 24 triunfos, ocho derrotas y un empate: seis de sus victorias fueron por nocaut, 12 por sumisión y seis más por decisión.

Ha sido tres veces campeón del mundo en jiu-jitsu brasileño, dos veces campeón mundial de peso pesado de ADCC, campeón europeo de jiu-jitsu y excampeón de peso pesado de la UFC (con pasaporte español). Posee el cinturón negro en jiu-jitsu brasileño,1​ Judo,2​ y Muay Thai.3​ Werdum ha competido en el PRIDE Fighting Championships. Werdum fue el primer peleador en derrotar a Fedor Emelianenko, sin polémica, en artes marciales mixtas.

Hizo su debut en UFC el 21 de abril de 2007 en UFC 70. Se enfrentó el excampeón de peso pesado de UFC Andrei Arlovski. Perdió en su debut por decisión unánime. Después de su pelea contra Arlovski, Werdum comenzó a entrenar en Brasil en la Chute Boxe para ser más agresivo, mostrando una mejoría en su Muay Thai. En UFC 80 el 19 de enero de 2008, Werdum se enfrentó de nuevo a Gabriel Gonzaga (con quien ya peleó en Jungle Fight 1 en septiembre de 2003). Volvió a ganar a Gonzaga por nocaut técnico. Resistió un ataque temprano sólo para asegurar el Muay Thai clinch y conectar con varios golpes de rodilla antes de llevar a Gonzaga al suelo y acabar con él a golpes.

La siguiente pelea de Werdum fue contra Brandon Vera en UFC 85. Ganó la pelea por nocaut técnico en el primer asalto.

En 2015 Caín Velásquez y Fabricio Werdum protagonizaron UFC 188 el 13 de junio de 2015. El peleador realizó una guillotina a Velásquez y lo venció en el segundo asalto, convirtiéndose en campeón de peso pesado.

En 2021, tuvo que retirarse de la competición debido a una inflamación cerebral. Ahora se dedica a enseñar artes marciales en California y comenta partidos de la UFC en español.