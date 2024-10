Fernando Alonso desvela la reunión secreta que tuvo con Newey en 2008 para fichar por Red Bull

La próxima temporada Fernando Alonso afrontará un reto cuanto menos especial en Aston Martin. El español reveló que pudo fichar por Red Bull ya en 2009. A Alonso le preguntaron sobre su futuro. "No pienso mucho sobre eso, nunca, ni durante esos años ni ahora. No me arrepiento de nada, sé que algunas decisiones en tu carrera pueden cambiar mucho, lo que puedes lograr y lo que no. Cuando tomas una decisión, la tomas firmemente comprometido a ella y pensando que es la mejor decisión, aunque nadie tenga una bola de cristal para saber lo que va pasar", explicó Alonso en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

"En 2008, tuve algunos momentos en los que me podía haber ido a Red Bull. Uno de ellos fue cuando dejé McLaren tras 2007, después de aquella temporada encontré diferentes opciones. Me reuní con Adrian y Christian en el aeropuerto de Heathrow y en 2008, fue cuando estuvimos más cerca. Estábamos en Spa, me acuerdo perfectamente, en un parking, sentados en los asientos de atrás, de noche, hablando de esa posibilidad", insistió Alonso.

"Estaba muy cerca de Ferrari. Si no iba a ser en 2009, estaba seguro de que sucedería en 2010 y fuimos por ese camino, y ellos cogieron a Sebastian. Es fácil decirlo ahora, pero en 2008, Red Bull sólo había conseguido un podio de Coulthard en Mónaco, eran una compañía de bebidas energéticas. Gran equipo, grandes personas, pero predecir que ganarían ocho títulos en la próxima década, no estaba garantizado", comentó Alonso.

La sociedad entre Newey y Alonso es cuanto menos ilusionante por la experiencia que tienen ambos en el mundo de la Fórmula Uno. Sin duda, la próxima temporada es clave para el devenir de Aston Martin que hizo un gran esfuerzo en junta a ambos profesionales.